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Мэрия Вильнюса будет давать письменные ответы на языке подачи обращений

Фото vilnius.lt

С целью повышения качества и всеобщей доступности услуг для жителей Вильнюса, администрация самоуправления столицы представляет своим клиентам важное нововведение – теперь каждый сможет получить письменный ответ на том языке, на котором оформлено обращение.

Введение данного новшества планировалось и ранее, однако особую актуальность оно приобрело после перехода на удалённую систему работы. 

«Как бы банально ни звучало выражение, что клиент всегда прав, оно является правильным. Именно им нам следует руководствоваться с целью обеспечения удобного обслуживания для всех. Будь это проживающий уже многие годы житель Вильнюса, либо недавно переселившееся или приехавшее из-за границы лицо – каждому необходимо гарантировать обслуживание в удобной форме и на понятном языке», – сказал директор администрации столичного самоуправления Повилас Подярскис. 

Уже в течение нескольких последних лет личное устное обслуживание посетителей администрации Вильнюсского городского самоуправления ведётся на четырёх языках – литовском, английском, русском и польском. Иногда привлекается консультант, владеющий языком жестов. Веб-сайт самоуправления также оформлен на четырёх языках, а с настоящего момента будет осуществляться переписка на любом языке. 

«Данные поправки имеют важное значение для жителей многокультурного города.  Существовавшие до сих пор правила обслуживания предусматривали рассмотрение письменных заявлений и жалоб, оформленных только на государственном литовском языке.    Однако в Вильнюсе проживает много представителей национальных меньшинств и иностранцев, выбравших нашу столицу в качестве своего места жительства и работы. Приём и рассмотрение писем, оформленных на других языках, является доказательном открытости и свободы Вильнюса, а также международным обязательством», – утверждает инициатор упомянутого нововведения, член совета Вильнюсского городского самоуправления Эвелина Добровольска. 

Благодаря данному новшеству, каждый виленчанин, обратившийся в самоуправление с письменным заявлением, может ходатайствовать и задавать вопросы на своём родном языке, при этом ответы или принятые решения будут оформлены на государственном языке с приложенным переводом.  

Информация Вильнюсского самоуправления

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