Мэрия Вильнюса в поддержку белорусской оппозиции вывесило исторический флаг Беларуси

По его словам, литовская столица также выразила солидарность с Ригой, которая также сменила официальный белорусский флаг на исторический бело-красный.

На Площади Европы у мэрии постоянно вывешены трехцветный флаг Литвы, флаг с Витязем, флаг Евросоюза и флаг мэрии с покровителем города Св. Христофором, а исторический белорусский флаг вывешен вместо последнего.

В понедельник в Риге был вывешен исторический белорусский флаг у гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где на время чемпионата по хоккею в латвийской столице проживает Национальная сборная Беларуси по хоккею на льду.

В понедельник Беларусь в связи с этим выслала посла Латвии из Минска, а латвийское правительство ответило симметричным шагом. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал помочь Латвии в вопросе высланных дипломатов, если такая помощь потребуется.