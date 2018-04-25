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TOP,Новости,Политика

Мэрия Вильнюсского района одобрила дальнейшее асфальтирование премьерской улицы

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В пятницу политики Вильнюсского района утвердили план стратегической деятельности на 2020–2022 годы, в котором, кроме прочих проектов предусматривается дальнейшее асфальтирование улицы, на которой проживает премьер-министр Литвы. 

В плане предусмотрено, что в течение трех лет на асфальтирование ул. Упес в Зуюнай будут выделены 800 тыс. евро. Улицу, на которой проживает и премьер Саулюс Сквернялис, начали асфальтировать в прошлом году за счет выделенных правительством и самоуправлением дополнительных 300 тыс. евро. 

Это вызвало значительное сопротивление других общин – их представители возмущались, что десятилетиями не могут добиться такого же внимания.  

По требованию оппозиции, голосование по вопросу асфальтирования этой улицы проходило отдельно. За планы ее дальнейшего асфальтирования проголосовали 18 политиков – представителей правящей Избирательной акции поляков Литвы -Союза христианских семей. Два члена районного совета воздержались, восемь были «против». 

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Правящие, призывали поддержать проекты, повторяли аргумент о том, что жители, требующие асфальтирование их улиц не виновны в том, что их соседями являются политики. 

«Если проанализировать, кто проживает в нашем районе – так это половина членов сейма, половина членов правительства, суда. Они живут в нашем районе, мы рады, что в бюджет поступают наши деньги. Но в чем провинились люди из тех шести деревень, если там проживает премьер? Ведь премьер лишь на этот срок полномочий», – заявила на заседании мэр Мария Рекст.  

Председатель Общины литовцев Вильнюсского района Андрюс Подвайскис призвал муниципалитет установить четкие критерии и заверил, что из-за отсутствия порядка улицы с интенсивным движением, ожидающие асфальтирования, переносятся в конец списка. 

Рената Горбачевская, представляющая общину шести деревень, в том числе и жителей ул. Упес, акцентирует, что жители также много лет боролись за асфальтирование дороги и еще в 2017 году решили за собственные средства асфальтировать небольшой ее участок. Она заверила, что ни премьер, ни его семья, не играли никакой роли в рассмотрении этого вопроса. 

По ее словам, асфальт необходим, поскольку ближайшая школа находится лишь в Зуюнай, а жители везут детей в школы в вильнюсские микрорайоны Лаздинай, Каролинишкес, потому что у общественного транспорта якобы нет возможности там проехать, поэтому сообщение является одной из существенных проблем. 

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