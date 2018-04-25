Мэрия Вильнюсского района одобрила дальнейшее асфальтирование премьерской улицы

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В пятницу политики Вильнюсского района утвердили план стратегической деятельности на 2020–2022 годы, в котором, кроме прочих проектов предусматривается дальнейшее асфальтирование улицы, на которой проживает премьер-министр Литвы.

В плане предусмотрено, что в течение трех лет на асфальтирование ул. Упес в Зуюнай будут выделены 800 тыс. евро. Улицу, на которой проживает и премьер Саулюс Сквернялис, начали асфальтировать в прошлом году за счет выделенных правительством и самоуправлением дополнительных 300 тыс. евро.

Это вызвало значительное сопротивление других общин – их представители возмущались, что десятилетиями не могут добиться такого же внимания.

По требованию оппозиции, голосование по вопросу асфальтирования этой улицы проходило отдельно. За планы ее дальнейшего асфальтирования проголосовали 18 политиков – представителей правящей Избирательной акции поляков Литвы -Союза христианских семей. Два члена районного совета воздержались, восемь были «против».