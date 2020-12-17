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Мэрию Парижа оштрафовали на 90 тысяч евро за «перебор» женщин в руководстве

Photo by paquierjacques on Foter.com / CC BY

Министерство государственной службы Франции наложило на мэрию Парижа штраф в 90 тысяч евро за слишком большой процент женщин на руководящих должностях, пишет Le Monde. По данным министерства, в 2018 году городская ратуша назначила на высокие посты 11 женщин и только пятерых мужчин.

В ведомстве отметили, что столь высокая цифра «в значительной степени способствует феминизации высших управленческих и управленческих должностей», однако противоречит правилу, по которому не менее 40% должностей в правительстве должны принадлежать людям каждого пола.

При этом в 2019 году были принят закон, освобождающий от штрафа работодателей, которые назначают слишком много мужчин или женщин, если это не приводит к общему гендерному дисбалансу между соответствующими должностями. Это относится к Парижу, где женщины составляют только 47% руководителей высшего звена. Кроме того, представительницы городских властей по-прежнему получают на 6% меньше своих коллег-мужчин.

Однако новое положение вступило в силу слишком поздно, чтобы мэрия Парижа могла избежать штрафа за 2018 год. Мэр французской столицы Анн Идальго назвала штраф абсурдным, несправедливым и опасным. Она отметила, что женщин нужно продвигать по службе «решительно и энергично», так как гендерный разрыв по всей Франции все еще велик. Идальго добавила, что намерена лично отнести чек для оплаты штрафа вместе со всеми женщинами, работающими в мэрии.

«В Париже мы делаем все, чтобы добиться успеха, и я очень, очень горжусь большой командой мужчин и женщин, которые вместе ведут борьбу за равенство», — сказала мэр Парижа. Министр государственной службы Франции Амели де Моншален назвала штраф абсурдным и предложила направить эти средства на финансирование конкретных действий по продвижению женщин на госслужбе.

NEWSru.com

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