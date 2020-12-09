Меркель десятый раз подряд стала самой влиятельной женщиной года

В этом году авторы рейтинга внесли в него женщин, которые сделали большой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Так, на 32 месте оказалась премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, а на 37 — лидер Тайваня Цай Инвэнь.

На шесть позиций опустилась британская королева Елизавета — в 2020 году она заняла 46 место, тогда как в 2019 располагалась на 40 строчке.

Также в рейтинг попали певицы Рианна (69 место), Бейонсе (72 место), Тейлор Свифт (82 место), актриса Риз Уизерспун (92 место).

«По всем коридорам власти лидеры, включенные в список 100 самых влиятельных женщин мира в этом году, встают перед лицом беспрецедентных проблем 2020 года», — отметили авторы списка.