Меркель: ЕС рассчитывает на регистрацию вакцины от коронавируса в Европе в декабре

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Евросоюз рассчитывает, что вакцина от нового коронавируса будет зарегистрирована в Европе уже в декабре, поскольку последние данные о ее разработке вселяют оптимизм. Об этом заявила в четверг журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита ЕС, который прошел в формате видеоконференции, передает ТАСС.

«Еврокомиссия попросила о том, чтобы все страны представили планы вакцинации. Нужно сказать, что новости последних дней касательно разработки вакцины звучат очень обнадеживающе», — отметила она. «Мы рассчитываем на возможность регистрации в Европе [вакцины] в декабре или вскоре после Нового года», — добавила Меркель. «И тогда начнется вакцинация», — сообщила она.

Глава правительства ФРГ отметила, что Еврокомиссия ведет переговоры о заключении рамочных соглашений о поставках вакцины «с целым рядом производителей», в том числе с концерном BioNTech-Pfizer.