Меркель: Германия не приемлет экстерриториальные санкции

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Германия не приемлет практику экстерриториальных санкций, будь то меры против «Северного потока — 2» или Ирана. Об этом заявила в среду в Бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

«Мы против экстерриториальных санкций, и причем не со вчерашнего дня, с аналогичной проблемой мы столкнулись в контексте Ирана», — сказала она. «Я не вижу других возможностей, кроме как вести решительные переговоры [с США] о том, что мы не приемлем такую практику экстерриториальных санкций», — добавила Меркель.

Канцлер также напомнила, что в эти дни проходят переговоры по транзиту газа через Украину с нового года. По ее словам, данные переговоры «проходят многообещающе» и излишние дискуссии вокруг «Северного потока — 2» могут негативно на них сказаться.

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей, теперь он должен поступить на подпись главе Белого дома Дональду Трампу. Американский лидер выражал готовность подписать законопроект, как только тот будет принят законодателями.