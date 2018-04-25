Меркель и Зеленский высказались за проведение саммита в «нормандском формате»

Фото president.gov.ua

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Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила во время состоявшегося в среду телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе, а также дипломатические усилия в рамках «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция и Украина).

Об этом сообщил журналистам в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет ТАСС.

«Канцлер и президент были едины во мнении, что нужно полностью реализовать минские соглашения. Они стремятся к проведению в скором времени саммита в «нормандском формате», — отметил Зайберт.

«В центре внимания разговора находились ситуация на востоке Украины и дальнейшие дипломатические усилия в нормандском формате», — сообщил он. «Кроме того, канцлер проинформировала президента о дискуссии по Украине на саммите Группы семи в Биаррице», — добавил представитель кабмина.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на итоговой пресс-конференции саммита Группы семи (G7) в Биаррице, заявил о намерении провести в сентябре саммит в нормандском формате, посвященный урегулированию кризиса на Украине. Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась 19-20 октября 2016 года в Берлине. Канцлер Меркель заявила, что такой саммит должен пройти в Париже.

Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о достижении договоренности проведения подготовительной встречи дипломатических советников глав государств и правительств стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) 2 сентября.

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