TOP,Сегодня в мире

Меркель и Зеленский высказались за проведение саммита в «нормандском формате»

Фото president.gov.ua

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила во время состоявшегося в среду телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе, а также дипломатические усилия в рамках «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция и Украина).

Об этом сообщил журналистам в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, пишет ТАСС.

«Канцлер и президент были едины во мнении, что нужно полностью реализовать минские соглашения. Они стремятся к проведению в скором времени саммита в «нормандском формате», — отметил Зайберт.

«В центре внимания разговора находились ситуация на востоке Украины и дальнейшие дипломатические усилия в нормандском формате», — сообщил он. «Кроме того, канцлер проинформировала президента о дискуссии по Украине на саммите Группы семи в Биаррице», — добавил представитель кабмина.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на итоговой пресс-конференции саммита Группы семи (G7) в Биаррице, заявил о намерении провести в сентябре саммит в нормандском формате, посвященный урегулированию кризиса на Украине. Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась 19-20 октября 2016 года в Берлине. Канцлер Меркель заявила, что такой саммит должен пройти в Париже.

Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о достижении договоренности проведения подготовительной встречи дипломатических советников глав государств и правительств стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) 2 сентября. 

Последние новости

default image
Итальянские власти вновь запретили заход в порты страны судну со спасенными мигрантами

Подробнее...
default image
С.Якелюнас предлагает создать европейский надзорный орган финансовых услуг

Подробнее...
default image
Китайцы, спровоцировавшие конфликт во время митинга в поддержку Гонконга, оштрафованы

Подробнее...
default image
Меркель и Зеленский высказались за проведение саммита в "нормандском формате"

Подробнее...
default image
Г. Грушас: служба литовцев в секретариате Ватикана – большая честь для нации

Подробнее...
default image
В Туркменистане задерживают граждан, стоящих в очереди к банкоматам

Подробнее...
default image
Трамп обсудил с Дудой свой предстоящий визит в Польшу

Подробнее...
default image
Премьер Сквярнялис не намерен создавать политическую партию

Подробнее...
default image
В Вильнюсе планируется построить небольшую мечеть

Подробнее...
default image
Глава Пентагона обсудит в Европе противодействие "агрессии России"

Подробнее...
default image
Осенью в Любляне пройдет заседание военного комитета НАТО

Подробнее...
default image
Г. Науседа обсудил с политологами возможные изменения отношений с Беларусью

Подробнее...
default image
Испанская полиция заботится о жертвах пляжных воров

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс в Хельсинки примет участие в неформальной встрече глав МИД

Подробнее...
default image
Электросамокаты в Ирландии пока еще вне закона

Подробнее...
default image
VATESI: на Игналинской АЭС серьёзных нарушений не выявлено

Подробнее...
default image
Окончательное решение: Литва предлагает В.Синкявичюса на пост еврокомиссара

Подробнее...
default image
Британский парламент приостановил работу из-за Brexit

Подробнее...
default image
Скульптура певца Л.Коэна будет установлена в Вильнюсе

Подробнее...
default image
В России планируют производить фастфуд с пометкой «для пожилых»

Подробнее...


Оставьте свой комментарий

avatar
600