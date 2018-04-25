Меркель настаивает на завершении строительства «Северного потока — 2»

Планы Вашингтона ввести новые экстерриториальные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» не соответствуют правовым представлениям Германии. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопросы депутатов бундестага. По словам Меркель, правильным будет завершить этот проект, хотя строительство и затруднено.

«В этом ключе мы действуем», — подчеркнула глава германского правительства. Она также указала, что «Северный поток — 2» является «экономическим проектом, имеющим политическую составляющую». «Поэтому Германия приложила очень много усилий, чтобы заключить с Украиной транзитный договор на ближайшие годы и не лишать ее транзита российского раза и транзитных пошлин», — отметила Ангела Меркель.

Накануне Сенат Конгресса США включил новые штрафные меры против трубопровода «Северный поток — 2» в проект оборонного бюджета. Под них должны подпасть не только строители, но и порты, юристы и страховые компании.

Строительство «Северного потока — 2» приостановлено из-за санкций США

Строительство «Северного потока — 2» в настоящее время приостановлено из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

«Северный поток — 2» должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим «Северным потоком». Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.