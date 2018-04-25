Меркель назвала пандемию серьезнейшим вызовом для ЕС с момента его создания

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ситуация с коронавирусом является для ЕС самым серьезным вызовом с момента создания сообщества. Об этом, как сообщает ТАСС, канцлер заявила сегодня журналистам в Берлине.

«На мой взгляд, ЕС столкнулся с самым серьезным испытанием с момента своего основания», — цитирует ТАСС Ангелу Меркель. Она указала на то, что пандемия затронула все страны Евросоюза. «Это симметрический шок, так это можно характеризовать с технической точки зрения», — отметила канцлер. Она добавила, что это стимул для всех членов ЕС объединиться, чтобы Европа вышла из кризиса еще более сильной.

Также Ангела Меркель заявила, что пока рано говорить о том, когда в Германии могут быть ослаблены ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса.

Сегодня в самой Германии не работают музеи, театры, концертные и выставочные залы, закрыты рестораны, бары, парикмахерские, косметические салоны, бассейны и спортивные залы. Людям, кроме семей и тех, кто живет под одной крышей, нельзя собираться более чем по двое. На улице и в магазинах следует соблюдать дистанцию 1,5 м друг от друга. Нарушения ограничений контролируют полиция и административные органы. При соблюдении указанных мер безопасности люди могут выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах.

Никто не запрещает каждой отдельной федеральной земле действовать жестче. К примеру, в Гессене ходить по улицам можно только в одиночку. Бавария и Саксония ввели повсеместный карантин, ограничения там жестче, чем в других регионах.

Ограничения пока действуют до 19 апреля включительно.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.