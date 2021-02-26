Меркель назвала сроки введения сертификатов COVID-вакцинации

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Лидеры стран Евросоюза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации. Они будут введены в течение трех месяцев. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС, сообщает Tages Spiegel .

«Важной темой были электронные подтверждения вакцинации. Мы были все едины в том, что нам нужно это. Технические вопросы будут проработаны Еврокомиссией. Европейской комиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы», – заявила Меркель.