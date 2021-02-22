Меркель назвала условие для победы человечества над коронавирусом

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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что для победы над пандемией коронавируса надо вакцинировать все население Земли. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи G7, передает РИА Новости.

По словам Меркель, пандемия коронавируса будет побеждена, когда все люди на планете будут вакцинированы. Она объяснила, что продолжительное распространение вируса в больших масштабах способствует его мутации.