Меркель негодует и предупреждает

«Я надеюсь на понимание людей. Бесполезно закрывать школу, если ее ученики встретятся где-то еще».
Как передает АЗЕРТАДЖ, именно так в сердцах бросила федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, негодуя по поводу того, что некоторые увеселительные заведения продолжают держать открытыми свои двери для посетителей, в том числе школьного возраста.
Она призвала граждан сидеть дома и никуда не ходить без острой необходимости. Канцлер попросила немцев проявить гражданскую солидарность и сознательность, помочь в сдерживании распространения коронавируса.
Реализация объявленных ограничительных мер ложится на плечи федеральных земель и коммун. Но при этом Меркель предостерегла, что их выполнение «будет строго контролироваться».
По прогнозам немецких медиков, в следующие несколько месяцев половина всех пациентов в реанимациях Германии могут быть заполнены инфицированными коронавирусом. Таковы тревожные ожидания немецких больниц.
За последние дни количество пациентов с коронавирусом в клиниках страны увеличилось втрое. К сегодняшнему дню число заразившихся коронавирусом в Германии составило 7272 человека, из которых 17 скончались. Врачи бьют тревогу и требуют увеличения количества коек в реанимациях. Иначе, предупреждают они, «будет катастрофа».
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