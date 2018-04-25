Меркель негодует и предупреждает

«Я надеюсь на понимание людей. Бесполезно закрывать школу, если ее ученики встретятся где-то еще».

Как передает АЗЕРТАДЖ, именно так в сердцах бросила федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, негодуя по поводу того, что некоторые увеселительные заведения продолжают держать открытыми свои двери для посетителей, в том числе школьного возраста.

Она призвала граждан сидеть дома и никуда не ходить без острой необходимости. Канцлер попросила немцев проявить гражданскую солидарность и сознательность, помочь в сдерживании распространения коронавируса.

Реализация объявленных ограничительных мер ложится на плечи федеральных земель и коммун. Но при этом Меркель предостерегла, что их выполнение «будет строго контролироваться».