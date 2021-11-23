Меркель обсудила с Тихановской ситуацию на границе Беларуси и ЕС

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И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела в понедельник телефонный разговор с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

Стороны «обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в Беларуси и сложной ситуации на границе с ЕС», отмечается в сообщении.

«Канцлер указала на неизменную поддержку белорусского демократического движения и подчеркнула, что политическое руководство страны должно положить конец репрессиям против оппозиции и независимых журналистов, освободить заключенных и начать серьезный диалог с обществом, чтобы разрешить кризис посредством честных и свободных выборов», — отметил Зайберт.

На прошлой неделе Меркель созванивалась по миграционной теме с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В Берлине указывали на необходимость поддерживать с ним контакт по этой теме, несмотря на то, что в ЕС итоги прошлогодних выборов не признают.