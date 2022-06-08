Меркель отказалась извиняться за свою политику относительно России

Она также признала, что бывшему правительству Германии «не удалось создать архитектуру безопасности». «Об этом необходимо задуматься», — сказала Меркель, добавив, что задается вопросом о том, «можно ли было сделать больше, чтобы предотвратить трагедию» в Украине. «Большое горе, что это не удалось, но я не могу себя упрекнуть в том, что я не пыталась», — сказала она.

Меркель отказалась извиняться за свою политику в отношении России

Многие в ФРГ сейчас критикуют курс Меркель в отношении России как слишком мягкий, однако она сочла оправданными попытки решить конфликт между Россией и Украиной дипломатическим путем, имея в виду, в частности, Минские соглашения 2014 и 2015 годов. «Дипломатия сама по себе не является ошибкой, если она не работает. Я не считаю, что должна сказать: «Это было неправильно», — и поэтому не буду извиняться», — сказала Меркель. Вместе с тем она признала, что нужно было более жестко отреагировать на аннексию Крыма Россией в 2014 году.

Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО в 2008 году

Бывший канцлер Германии также объяснила, почему она выступала против расширения НАТО на восток и принятия в альянс Украины и Грузии в 2008 году. «Это была не та Украина, которую мы знаем сейчас. Она была очень расколота политически между Януковичем и Ющенко. Это не была внутренне демократически стабильная страна», — сказала она.

Кроме того, по словам Меркель, она была уверена, что Путин бы этого не допустил, так как, с его точки зрения, это было бы «объявлением войны». «Я совершенно не разделяю его представления о том, что он целый Запад является его врагом, что его (Путина. — Ред.) постоянно унижают. Но я знала, как он думает, и что он видит это именно так. Я не хотела его провоцировать», — заметила она, подчеркнув, что сказанное «не оправдывает сегодняшние действия Путина», а служит объяснением ее тогдашней позиции.