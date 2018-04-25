Меркель отказалась ослабить локдаун на зимние праздники

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Власти Германии не могут пообещать согражданам, что на Рождество и Новый год карантинные ограничения будут существенно смягчены. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель на выступлении в парламенте в четверг, 26 ноября.

«Люди имеют право знать, что их ожидает, но тут мы, к сожалению, не можем пообещать существенных послаблений на Рождество и Новый год», — сказала Меркель.

При этом на период праздников в Германии приняты специальные правила — можно будет собираться вдесятером, тогда как в сейчас разрешается собирать в квартире не более пяти человек из разных домохозяйств.