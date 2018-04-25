Меркель отказалась ослабить локдаун на зимние праздники

Власти Германии не могут пообещать согражданам, что на Рождество и Новый год карантинные ограничения будут существенно смягчены. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель на выступлении в парламенте в четверг, 26 ноября.
«Люди имеют право знать, что их ожидает, но тут мы, к сожалению, не можем пообещать существенных послаблений на Рождество и Новый год», — сказала Меркель.
При этом на период праздников в Германии приняты специальные правила — можно будет собираться вдесятером, тогда как в сейчас разрешается собирать в квартире не более пяти человек из разных домохозяйств.
На данный момент в Германии закрыты рестораны и бары, музеи и театры, спортклубы и бассейны, а школьные каникулы начнутся 19 декабря. Такие меры будут действовать как минимум до 20 декабря.
«У нас есть надежда, что в области допуска вакцин будет быстро выдано разрешение… Может быть, что вакцины будут еще до Рождества», — обнадежила Меркель.
Напомним, что ранее в Германии был зафиксирован рекорд по смертности от коронавируса — за сутки там скончались 410 больных COVID-19.korrespondent.net