Меркель отказалась работать в ООН

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения генсека ООН Антониу Гутерриша стать советником высокого уровня в структуре организации. Об этом в среду, 19 января, сообщило агентство DPA со ссылкой на бюро бывшей главы правительства.

Меркель «на эту тему провела телефонный разговор с генсеком, поблагодарила его, но сказала, что не примет предложение», отметили в бюро экс-канцлера.

Ранее о предложении со стороны Гутерриша сообщали немецкие СМИ. При этом бывший канцлер неоднократно говорила, что не собирается занимать политических постов после отставки.

Напомним, Ангела Меркель официально попрощалась с должностью канцлера ФРГ, которую занимала 16 лет.