Меркель попросила Путина повлиять на Беларусь

Фото Алексея Дружинина/ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора в среду, 10 ноября, обсудили ситуацию с мигрантами на границе Беларуси со странами ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин предложил наладить обсуждение проблем миграционного кризиса в прямых контактах представителей стран ЕС с Минском.

В свою очередь в Кабмине ФРГ сообщили, что Меркель попросила РФ повлиять на Беларусь.