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Меркель призвала найти правильный ответ на вызванный пандемией спад экономики

By MaxenceDSC01763, CC BY 2.0, Link

Евросоюз оказался в беспрецедентной ситуации экономического спада, вызванного пандемией коронавируса нового типа. Важно найти «правильный» ответ на нее, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с председателем Европейского парламента Давидом Сассоли в среду, сообщает ТАСС.

«Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией экономического спада, с тревогой относительно сохранения рабочих мест, и здесь нужно найти правильный ответ», — сказала Меркель.

Канцлер также отметила, что ЕС следует как можно скорее достичь единства по вопросу создания фонда восстановления европейской экономики, а также обеспечить суверенитет в стратегических областях, в частности в сфере, цифровых технологий. «Мы хотим стать более независимыми в вопросе развития цифровых технологий», — подчеркнула она.

Кроме того, в среду канцлер выступит перед депутатами Европарламента по повестке председательства Германии в ЕС (с 1 июля по 31 декабря).

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