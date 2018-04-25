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Меркель считает, что уравнять восток и запад ФРГ удастся не менее чем через полвека

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Меркель считает, что уравнять восток и запад ФРГ удастся не менее чем через полвека

Фото Офис президента Украины

Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, цитирует ТАСС опубликованное в пятницу вечером интервью газете Suddeutsche Zeitung.

«Во многих вещах, относительно которых считалось, что восток и запад сравняются, сегодня видно, что это займет скорее полвека или больше», — полагает глава германского правительства. «Спустя 10-20 лет была надежда, что это произойдет быстрее», — заметила Меркель.

Канцлер считает, что германское общество сейчас активнее обсуждает тематику падения Берлинской стены, чем ранее, что, по ее мнению, может быть связано с ростом «националистических и протекционистских тенденций в мире». «И здесь взгляд сильнее направлен на различия, которые существует между «старыми» и «новыми» землями», — указала она.

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Меркель призвала к терпению в том, что касается преодоления этих различий. «Следует научиться сносить и трудности свободы, заключающиеся в том, что нужно принимать решения. Жизнь в ГДР иногда определенным образом была почти удобной, поскольку на некоторые вещи просто нельзя было повлиять», — заметила она.

9 ноября Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены, которая была одним из символов холодной войны. Стена была возведена в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта (1893-1973 годы) на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию — по некоторым данным, к началу 1960-х годов на Запад бежали около 1,6 млн немцев. Стена сдерживала их до 1989 года.

Урожденная Каснер, Меркель родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге, но в возрасте трех лет переехала вместе с родителями в ГДР: сначала в городок Квитцов, а затем — в Темплин в 80 км от Берлина. Ее отец — лютеранский священник — выехал туда для «укрепления церкви».

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