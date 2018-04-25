Меркель считает, что уравнять восток и запад ФРГ удастся не менее чем через полвека

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Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, цитирует ТАСС опубликованное в пятницу вечером интервью газете Suddeutsche Zeitung.

«Во многих вещах, относительно которых считалось, что восток и запад сравняются, сегодня видно, что это займет скорее полвека или больше», — полагает глава германского правительства. «Спустя 10-20 лет была надежда, что это произойдет быстрее», — заметила Меркель.

Канцлер считает, что германское общество сейчас активнее обсуждает тематику падения Берлинской стены, чем ранее, что, по ее мнению, может быть связано с ростом «националистических и протекционистских тенденций в мире». «И здесь взгляд сильнее направлен на различия, которые существует между «старыми» и «новыми» землями», — указала она.