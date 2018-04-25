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Меркель увидела надежду в данных по пандемии

Photo by Photo YourSpace on Foter.com / CC BY

Канцлер Германии Ангела Меркель увидела в последних данных по COVID повод для «осторожной надежды», однако призвала граждан не пренебрегать правилами, сообщает N-TV. 

После заседания кризисного кабинета Меркель отметила, что рассматривает последние данные о заражении как «повод для осторожной надежды». 

По ее словам, более жесткие ограничения сейчас не нужны, но и ослаблять действующие меры пока не время. «Рост понемногу выравнивается», — заявила Меркель, одновременно подчеркнув, что ситуация остается неустойчивой. Она попросила население сохранять дисциплину во время пасхальных дней. «Мы не должны быть безрассудными сейчас, мы не должны быть беспечными», — предупредила канцлер. 

Напомним, 3 апреля  Меркель после двухнедельного карантина приняла решение выйти из самоизоляции. Как сообщалось, уже 6 апреля зафиксироваи, что в Германии коронавирус пошел на спад.

korrespondent.net

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