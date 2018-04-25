Меркель увидела надежду в данных по пандемии

Канцлер Германии Ангела Меркель увидела в последних данных по COVID повод для «осторожной надежды», однако призвала граждан не пренебрегать правилами, сообщает N-TV.

После заседания кризисного кабинета Меркель отметила, что рассматривает последние данные о заражении как «повод для осторожной надежды».

По ее словам, более жесткие ограничения сейчас не нужны, но и ослаблять действующие меры пока не время. «Рост понемногу выравнивается», — заявила Меркель, одновременно подчеркнув, что ситуация остается неустойчивой. Она попросила население сохранять дисциплину во время пасхальных дней. «Мы не должны быть безрассудными сейчас, мы не должны быть беспечными», — предупредила канцлер.

Напомним, 3 апреля Меркель после двухнедельного карантина приняла решение выйти из самоизоляции. Как сообщалось, уже 6 апреля зафиксироваи, что в Германии коронавирус пошел на спад.