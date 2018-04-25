Меркель в связи с атаками в Вене назвала исламский терроризм общим врагом для всех

Канцлер Германии Ангела Меркель считает исламский терроризм общим врагом для всех. Соответствующее заявление, сделанное в связи с произошедшими ночью атаками в столице Австрии Вене, разместил во вторник в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает ТАСС.

«Исламский терроризм — наш общий враг. Борьба против этих убийц и их подстрекателей — наша общая борьба», — говорится в заявлении.

Канцлер также выразила соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

«Мы не можем поддаться ненависти, которая нацелена на разделение нашего общества», — написал в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас.