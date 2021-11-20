Меркель высказалась за диалог НАТО и России

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Диалог между Россией и НАТО необходим, несмотря на сложности в отношениях. Об этом заявила в пятницу в Берлине и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель перед переговорами с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

«Я всегда выступала за диалог между Россией и НАТО», — отметила она. «У нас есть противоречия, но лучше говорить друг с другом», — сказала Меркель.

И.о. главы кабмина сказала, что в отношениях «наступило охлаждение». «Есть ситуации, которые беспокоят нас, — как по вопросу России и Украины, так и на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией», — добавила Меркель.