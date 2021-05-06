Меркель заявила, что США остаются важнейшим и незаменимым партнером Европы

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что США были и остаются важнейшим партнером единой Европы. Об этом она заявила в среду, выступая на онлайн-конференции фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, посвященной будущему трансатлантических отношений, пишет ТАСС.

«США остаются важнейшим партнером Европы. Это наш естественный и незаменимый партнер», — сказала Меркель. «Только вместе с США мы можем участвовать в формировании глобализации», — считает она.

При этом Меркель утверждает, что отношения с США важны в том числе в свете действий России.