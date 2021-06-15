Мероприятия такого масштаба, как саммит НАТО, в Литве еще не было – советник президента

«Это означает, что есть и аспекты содержательного характера – мы должны очень хорошо подготовить и содержание. Секретариат НАТО делает большую работу, и принимающие страны в ней участвуют, также ждет и много организационной работы, и председательствующая страна в этом участвует, ну и ждет большая организация – от оборудования конференц-центра до расселения делегаций», – сказала советник президента.

«Это крупное мероприятие, для подготовки к которому два года — подходящий срок», – добавила она.

По ее словам, решение провести эту встречу в Вильнюсе важно не только для Литвы, но и для всего региона.

«Это означает, что главы 30 государств и правительств прибывают в Литву выразить солидарность с этим регионом. Это отражает наше геополитическое видение, и мы действительно благодарны союзникам за то, что они нас услышали», – сказала советник президента.

По словам А. Скайсгирите, идея провести эту встречу в Литве родилась полтора года назад, ее едино добивались литовские дипломаты и политики. Она согласилась с тем, что на это повлияла и геополитическая ситуация региона, действия России и Беларуси.

«Климат в Восточной Европе не очень безопасный. Поэтому имеет смысл провести встречу в Литве, в Балтийском регионе, чтобы продемонстрировать солидарность», – сказала советник президента.

Она добавила, что первые действия по вильнюсскому саммиту должны начаться уже в следующем году, на встрече в Мадриде.

«Мадрид является тем камушком, который мы положим, шагая в Вильнюс. Нужно будет очень хорошо посмотреть, что планируется в Мадриде, какие решения, и тогда соответственно модифицировать Вильнюс», – сказала А. Скайсгирите.

О том, что встреча в 2023 году состоится в Литве, было решено на саммите НАТО в Брюсселе, в понедельник. В совместном коммюнике глав стран говорится, что «мы ждем возможности встретиться в Испании в 2022 году, а в следующем году встреча состоится в Литве».