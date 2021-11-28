«Мертвые души» в янтарном бизнесе

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В Литве заподозрили в мошенничестве компанию, которая занимается оборотом янтаря и изделий из него. Об этом сообщила Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT).

Пока обвинения выдвинуты против одного человека. Правоохранители Клайпедского отделения Службы по расследованию финансовых преступлений подозревают, что в течение трех с половиной лет большая часть закупок янтарного сырья у ранее не известных иностранных поставщиков, возможно, не была включена в бухгалтерский учет небольшой компании. Изучение официальных деклараций компании показывает, что янтарное сырье и изделия якобы закупались у умерших и асоциальных граждан, проживающих в ночлежках.

Общая сумма таких покупок, по предварительным данным, может достигать около миллиона евро. Суммы потенциально незаконно присвоенных активов и невыплаченных налогов все еще уточняются. Для обеспечения возможного гражданского иска и возможной конфискации имущества права собственности на имущество, превышающее 700 тысяч евро, временно ограничиваются.

Установлено, что в компании нелегально работали и производили ювелирные изделия 20 или более человек, заработная плата которым, вероятно, выплачивалась в конвертах без каких-либо бухгалтерских документов. По предварительным данным, общая сумма неофициально выплачиваемых зарплат может составить более 200 тысяч евро.

Сотрудники FNTT провели 35 обысков, в ходе которых были изъяты различные записи, бухгалтерские документы с указанием сумм, выплаченных физическим лицам, проживающим в Литве и за рубежом. У официально безработных было обнаружено янтарное сырье, подготовленное для сбора изделий, и уже собранные изделия, предназначенные для передачи представителю компании.

Досудебное расследование было возбуждено по подозрению в незаконном присвоении дорогостоящего чужого имущества, мошенничестве в бухгалтерском учете и уклонении от уплаты налогов путем предоставления неверных данных о доходах.

Незаконное присвоение дорогостоящего чужого имущества карается тюремным заключением на срок до десяти лет. Уклонение от уплаты налогов в связи с предоставлением неверных данных о доходах, превышающих 750 прожиточных минимумов, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. Мошенничество с бухгалтерским учетом карается лишением свободы на срок до четырех лет.

«Солнечная контрабанда»

Калининградская областная таможня пресекла незаконный вывоз из региона в Литву более 20 кг янтаря. Об этом сообщила в конце октября пресс-служба ведомства.

«Калининградские таможенники обнаружили канистру с янтарем различных фракций весом 21,62 кг, сокрытым от таможенного контроля, в стационарном ящике-паллетнике тягача, следовавшего в Литовскую Республику. Согласно заключению эксперта, представленные на экспертизу объекты являются механически не обработанным янтарем поделочной фракции 2-5 г», — сообщила представитель таможни.

Нелегально вывозимый янтарь обнаружили в ходе досмотра тягача Renault Magnum, пересекавшего границу в сторону Литвы. Он был спрятан в канистру, наполненную жидкостью. Как сообщает ТАСС, по данным таможни, это самая крупная партия янтаря, нелегально вывозившегося с территории области, с начала текущего года.

Товар изъят. Возбуждено два дела об административных правонарушениях.

На территории Калининградской области сосредоточено до 90% мировых запасов янтаря. В регионе работает единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по его добыче — АО «Калининградский янтарный комбинат». В промысловом сезоне 2020 года предприятие установило исторический рекорд, добыв 525 тонн «солнечного камня».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ