Меры по компенсации цен на электроэнергию

Приоритет бюджета

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что компенсация жителям за высокие цены на электроэнергию должна стать приоритетом правительства в этом и следующем году. Он также подчеркивает, что само по себе завершение либерализации рынка электроэнергии или ее приостановка не приведет к снижению цен, сообщает BNS.

«Формируется заблуждение, что либерализация означает высокие цены, окончание или приостановка либерализации означает низкие цены. Это должно быть связано не с самой либерализацией как процессом, а в первую очередь с тем, какие компенсации мы готовы применить для наших людей, субсидировать электроэнергетику, сколько государственных денег мы намерены потратить на это», — заявил на минувшей неделе Г. Науседа.

«Это должно быть приоритетом органов власти, в том числе всех партий, мы должны пережить этот сложный период, когда из-за недостаточной генерации в Литве, а также из-за общих рыночных тенденций цены чрезвычайно высоки, по этой причине люди несут огромное финансовое бремя, и это будет продолжаться в будущем», — добавил он.

Г. Науседа отметил, что он обсудил с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, что компенсация цен на электроэнергию является приоритетом, а все остальные приоритеты могут подождать.

«Очень надеюсь, что еще до обсуждения бюджета мы все единогласно договоримся воздержаться от того, что не является самым необходимым, и уделить наибольшее внимание тому, чтобы наше население справилось с шоком от цен на энергоносители», — сказал президент.

Г. Науседа не прогнозировал, сколько для этого потребуется денег. «Я не хочу говорить о миллиардах, определенно намного больше, чем 160 миллионов, которые мы выплачивали до сих пор. Но мы должны напрячься и в других сферах, чтобы максимально сохранить финансовую дисциплину», — сказал он.

На компенсации — 0,5-1 млрд евро

Премьер Ингрида Шимоните утверждает, что в бюджете следующего года на компенсации цен за электроэнергию и газ может быть выделено 0,5-1 млрд евро. Проект бюджета сейчас разрабатывается в правительстве, затем он будет представлен президенту и парламентской оппозиции.

«Вне всяких сомнений, правительство ограничит этот рост цен, как сделало с 1 июля. Теперь разрабатывается проект бюджета на будущий год, и в зависимости от разных предпосылок для этих компенсаций может понадобиться от 0,5 до 1 млрд евро», — в интервью национальному радио LRT на минувшей неделе сообщила премьер.

И. Шимоните полагает, что обуздание роста цен на электроэнергию является приоритетом для бюджета следующего года.

«Мы наблюдаем за ситуацией и видим, что главная задача для государства и проблема, которую нужно решить, в настоящее время — это обуздание скачка цен на энергоресурсы в будущем году, и поэтому правительство разрабатывает предложения, и это будет приоритетом в бюджете следующего года», — отметила глава правительства.

На компенсации стоимости электроэнергии и газа для жителей и предприятий во втором полугодии этого года из госбюджета выделено 570 млн евро, из них почти 370 млн евро — для покрытия долга общественного поставщика Ignitis, а около 200 млн евро распределено поставщикам природного газа и электроэнергии, из них 165 млн евро — только поставщикам электроэнергии, включая и независимых.

Третий этап либерализации будет отложен

Третий этап либерализации розничного рынка электроэнергии должен быть отложен на 3-4 года, заявила премьер Ингрида Шимоните. Она подчеркнула, что решение об этом еще должен принять Сейм.

«Я полагаю, что отсрочка будет не на один год, а, может быть, на три или даже на четыре года — на то время, за которое можно будет внедрить достаточное количество местного производства из возобновляемых ресурсов, чтобы риск для этих потребителей из-за ценового шока был как можно меньше», — в интервью национальному радио LRT сообщила премьер.

Премьер полагает, что «за последние 10 лет не было сделано ничего, чтобы у Литвы были достаточные мощности производства электроэнергии, а главный виновник такой ситуации — президент России Путин, начавший войну в Украине и энергетическую войну с Европой».

«Почему эта война так болезненна для нас? Потому, что за последние годы не было сделано практически ничего, я имею в виду не год или полтора, что работает нынешнее правительство, а за последние 10 лет не было сделано ничего, чтобы Литва была обеспечена своим производством», — добавила глава правительства.

Потребители третьего этапа — почти 400 тыс. домохозяйств, преимущественно люди старшего возраста — согласно действующему порядку, должны выбрать независимого поставщика до 18 декабря, завершить либерализацию планировалось до января 2023 года.

Оппозиция обвиняет правительство в халатности

Председатель оппозиционной Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте говорит, что правительство пренебрежительно наблюдает за сложившейся ситуацией повышения цен на энергоносители, и призывает разработать план по преодолению кризиса зимой, сообщает пресс-служба партии.

По словам В. Блинкявичюте, рекордно высокого уровня достигают не только цены на газ и электроэнергию, но и на биотопливо, которое используется во многих самоуправлениях для производства тепла.

«Мэры городов бьют тревогу, так как выросли цены не только на газ, но и на биотопливо. Сейчас она в четыре раза выше, чем в прошлый отопительный сезон, и ожидается дальнейший рост стоимости. Мы обсудили ситуацию с мэрами, и становится понятно, что крупные производители биотоплива пользуются ситуацией на фондовом рынке, потому что нет конкуренции – дешевого биотоплива из Беларуси не осталось. Таким образом, в некоторых муниципалитетах придется за отопление платить больше. В то же время министр энергетики просто рассказывает сказки, как осенью будет призывать жителей экономить», — говорит В. Блинкявичюте.

По данным Государственного контроля, в 2020 году в Литве 75% тепла, поступавшего в системы централизованного отопления, производилось из биотоплива. По мнению политика, кабмин должен проанализировать ситуацию и незамедлительно подготовить план мероприятий, чтобы рекордно дорогой отопительный сезон не застал потребителей врасплох.

Социал-демократ напоминает, что в руках правительства есть инструменты для решения проблем — например, пересмотреть и изменить правила рынка, обязать Гослесхоз поставлять биотопливо, применять компенсации потребителям в связи с повышением цен на энергоносители на основе принципов справедливости и соразмерности и применять льготу нулевого налога на добавленную стоимость (НДС) не только для центрального отопления.

«То, что пока нет плана по подготовке к зиме рекордных цен, — это абсолютная халатность правительства. Например, три месяца назад Германия представила комплексный план энергосбережения, который охватывает как государственный, так и частный сектор. Он определяет, как компании должны экономить, что должно делать самоуправление. В нем даны и индивидуальные рекомендации.

Правительство Швеции планирует выделить почти 3 миллиарда евро на поддержку домохозяйств в борьбе с высокими ценами на электроэнергию. А министр энергетики Дайнюс Крейвис рассказывает о плане экономии в сентябре. Но тут же вице-министр поправляет его, что это будет информационная кампания о том, как экономить. Это совершенно разные вещи», — считает В. Блинкявичюте.

Д. Крейвис, по словам председателя Социал-демократической партии Литвы, уже не в первый раз «находит бесконечные объяснения, почему что-то не сделано, а задача министерства — предвидеть, прогнозировать и вовремя принимать соответствующие меры».

«Да, бывают ситуации, которые министр не может контролировать, но он обязан предлагать решения. Если бы отопительный сезон начался в сентябре из-за резкого похолодания, это стало бы катастрофой для Литвы», — добавляет она.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ