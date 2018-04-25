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Транспорт

Меры по снижению шума самолетов

  • Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В Вильнюсе на самолеты будут распространяться дополнительные ограничения для снижения уровня шума, сообщила государственная компания Oro Navigacija.

По словам начальника управления воздушного движения компании Романа Петровского, изменения, вступившие в силу, требуют, чтобы пилоты самолета совершали свой первый разворот только тогда, когда самолет находится на высоте не менее 1300 метров над уровнем моря. Ранее этот предел составлял более 900 метров (3000 футов). Кроме того, первый разворотный момент еще более удален от густонаселенных районов столицы.

По словам Р. Петровского, точка разворота самолета, вылетающего из Вильнюсского аэропорта в северном направлении, составляет почти 2 километра.

«Разворотный момент за районом Саулетяке перенесен за пределы Нямянчинского шоссе, это доставит меньше неудобств жителям густонаселенных районов», — сказал эксперт.

Весной литовские аэропорты подписали долгосрочный договор с Oro navigacija, т. е. план внедрения комплексных мер по снижению шума, многие из которых уже действуют.

Среди мер — требование к воздушным судам следовать стандартному маршруту вылета, установленному для малонаселенных районов города, запрет на резкое торможение воздушного судна ночью с использованием двигателя из-за высокого уровня шума. Кроме того, шумовые испытания авиационных двигателей больше не могут проводиться ночью.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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