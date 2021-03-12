Меры поддержки бизнеса

Правительство предлагает различные виды помощи бизнесу.
Компенсация рыночным торговцам
Правительство приняло решение назначить рыночным торговцам компенсацию за торговые места. Каждому продавцу будет выделено до 300 евро.
Компенсация будет назначаться, если бизнес предпринимателя пострадал в период пандемии. Кроме того, в период с сентября по 16 декабря прошлого года у продавца должно было быть бизнес-удостоверение или зарегистрирована индивидуальная деятельность по справке, подана годовая декларация о доходах за 2019 год, если у него было такое обязательство.
«Заявления нужно направить в Государственную налоговую инспекцию. Помощью смогут воспользоваться примерно 6600 торговцев», – сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
Один торговец сможет получить одну компенсацию, независимо от того, сколько торговых точек у него есть.
Намечено, что компенсация составит 300 евро или меньше, если ее размер должен быть уменьшен в зависимости от размера минимально установленной помощи. Размер компенсации устанавливается на основании того, что одно торговое место в месяц в среднем стоит 155 евро.
Список потенциальных получателей компенсации составит Государственная налоговая инспекция.
Кредиты крупным и средним компаниям
Глава Государственного агентства по управлению инвестициями Дайнюс Вильчинскас, которое контролирует миллиардный Фонд помощи бизнесу в Литве, заявил, что в этом году фонд надеется предоставить крупным и средним компаниям 200-300 млн евро кредитов, сообщает BNS.
Д. Вильчинскас утверждает, что сейчас фонд рассматривает заявки на сумму в 170 млн евро, из которых утверждено проектов на 61 млн евро, по ним ожидаются выводы Брюсселя.
«Когда завершится государственная поддержка посредством субсидий, вероятно, мы увидим истинную картину того, какие компании и насколько пострадали, увидим истинное количество банкротств, поскольку в прошлом году оно было рекордно низким», – заявил Д. Вильчинскас в парламентском Комитете по бюджету и финансам.
По его словам, различные средства помощи – перенос уплаты налогов, субсидии и прочие меры – добавили компаниям ликвидности, поэтому они накапливали средства на счетах, платили кредиты, даже брали кредиты в банках.
«Эта ликвидность зачастую превращалась во вклады на банковских счетах или в кредитные выплаты банкам, и банковский сектор не использовался, как в других странах, чтобы способствовать кредитованию бизнеса в этот сложный период. Предложенные меры не совсем успешно сработали в Литве», – сказал глава фонда. По его словам, в Эстонии кредитный портфель банков за пандемию вырос, между тем в Литве он сильно сократился.
Фонд помощи бизнесу до сих пор помог двум компаниям – производителей котельных на биомассе Enerstena и крупнейшему туроператору в Балтийских странах Novaturas.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ