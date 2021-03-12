Меры поддержки бизнеса

Компенсация будет назначаться, если бизнес предпринимателя пострадал в период пандемии. Кроме того, в период с сентября по 16 декабря прошлого года у продавца должно было быть бизнес-удостоверение или зарегистрирована индивидуальная деятельность по справке, подана годовая декларация о доходах за 2019 год, если у него было такое обязательство.

«Заявления нужно направить в Государственную налоговую инспекцию. Помощью смогут воспользоваться примерно 6600 торговцев», – сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Один торговец сможет получить одну компенсацию, независимо от того, сколько торговых точек у него есть.

Намечено, что компенсация составит 300 евро или меньше, если ее размер должен быть уменьшен в зависимости от размера минимально установленной помощи. Размер компенсации устанавливается на основании того, что одно торговое место в месяц в среднем стоит 155 евро.

Список потенциальных получателей компенсации составит Государственная налоговая инспекция.

Кредиты крупным и средним компаниям

Глава Государственного агентства по управлению инвестициями Дайнюс Вильчинскас, которое контролирует миллиардный Фонд помощи бизнесу в Литве, заявил, что в этом году фонд надеется предоставить крупным и средним компаниям 200-300 млн евро кредитов, сообщает BNS.

Д. Вильчинскас утверждает, что сейчас фонд рассматривает заявки на сумму в 170 млн евро, из которых утверждено проектов на 61 млн евро, по ним ожидаются выводы Брюсселя.

«Когда завершится государственная поддержка посредством субсидий, вероятно, мы увидим истинную картину того, какие компании и насколько пострадали, увидим истинное количество банкротств, поскольку в прошлом году оно было рекордно низким», – заявил Д. Вильчинскас в парламентском Комитете по бюджету и финансам.

По его словам, различные средства помощи – перенос уплаты налогов, субсидии и прочие меры – добавили компаниям ликвидности, поэтому они накапливали средства на счетах, платили кредиты, даже брали кредиты в банках.

«Эта ликвидность зачастую превращалась во вклады на банковских счетах или в кредитные выплаты банкам, и банковский сектор не использовался, как в других странах, чтобы способствовать кредитованию бизнеса в этот сложный период. Предложенные меры не совсем успешно сработали в Литве», – сказал глава фонда. По его словам, в Эстонии кредитный портфель банков за пандемию вырос, между тем в Литве он сильно сократился.

Фонд помощи бизнесу до сих пор помог двум компаниям – производителей котельных на биомассе Enerstena и крупнейшему туроператору в Балтийских странах Novaturas.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ