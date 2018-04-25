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Виленский Вестник

Меры принимаемые Вильнюсом для сдерживания распространения вируса

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Вильнюсское городское самоуправление, реагируя на глобальную пандемию коронавируса, принимает жесткие меры для сдерживания распространения вируса.

«На примере зарубежных стран очевидно, как вирус из невидимого стремительно превращается в массово распространяющийся. Приглашаю в полной мере ценить труд медиков и оберегать их, ведь только от их терпения и здоровья будет зависеть, в какой мере нас коснется вирус», – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

По утверждению главы Комиссии по экстремальным ситуациям, директора администрации самоуправления Повиласа Подярскиса, основной целью является приостановить распространение вируса, поэтому с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и опыта других стран будут приняты все меры, способные смягчить негативные последствия коронавируса.

Деятельность образовательных учреждений (детских садов, общеобразовательных и высших школ) и учреждений неформального образования (кружков) приостановлена на пять недель — до 17 апреля, включая в этот период и пасхальные каникулы.

До 27 апреля в школах — весенние каникулы. Затем руководству и учителям школ рекомендовано продолжать обучение в виртуальной форме – по электронной почте и через электронные дневники.

Мэрия регулирует потоки в общественном транспорте, для этого на остановках дежурят контролеры и добровольцы, сообщает BNS. Для соблюдения рекомендаций, принятых правительством, в общественном транспорте будут заполняться только сидячие места.

Глава администрации также заверил, что транспорт не должен опаздывать по причине дезинфекции автобусов и троллейбусов, которые проводятся дважды в день.

Водители не продают одноразовые билеты. Пассажирам общественного транспорта для оплаты проезда необходимо приобрести «карточку вильнюсца» и пополнить ее.

В муниципальных компаниях — дистанционный доступ или, если дистанционный доступ невозможен, обычный. Автозаправочные станции должны работать.

Что касается киосков — рекомендуется, чтобы киоски имели ограниченный контакт, должны быть установлены стеклянные перегородки, но они, по словам П.Подярскиса могут функционировать, тем более что они предоставляют продажу услуг общественного транспорта.

Информация по общим вопросам Вильнюсское городское самоуправление предоставляет по телефону 1664.

ЗАО «Grinda» (www.grinda.lt), «Vilniaus vandenys» (www.vv.lt) будут обслуживать клиентов дистанционно.

Вильнюсские тепловые сети также будут обслуживать клиентов дистанционно:

I–VII с 7.00 до 22.00 час. в центре обработки звонков по телефонам (8 5) 236 1030 или 1840.

I–IV с 7.30 до 17.30 час., V – с 7.30 до 16.30 час. Жители могут обращаться по телефонам (8 5) 266 7058  (8 5) 266 7056, (8 5) 266 7053,  бизнес -клиенты – (8 5) 266 7041, (8 5) 266 7042, (8 5) 266 7063.

Сообщить об аварии в тепловых сетях можно по телефонам 1840 или + 370 5 236 1030 (круглосуточно). В связи с авариями в зданиях нужно обращаться к администратору дома или в ЗАО «Grinda» по телефону 1355.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt   

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