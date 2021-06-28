Местные выборы во Франции

Явка оказалась на исторически низком уровне – на избирательные участки пришли только 33% имеющих право голоса. Такого пока не случалось ни на одних французских выборах. Самой значительной политической силой страны по итогам первого тура голосования предстала консервативно-центристская партия «Республиканцы», в которой ранее – до того, как организовать собственное политическое движение – состоял президент Макрон, а председательствовал на рубеже предыдущих десятилетий Николя Саркози (Nicolas Sarkozy). Сейчас «Республиканцы» по всей стране смогли набрать примерно 29% голосов. «Национальное объединение» (ранее «Национальный фронт») – ультраправая партия, которую основал в начале 1970-х годов националист Жан-Мари Ле Пен (Jean-Marie Le Pen), отец Марин Ле Пен. Кандидат крайне правых смог набрать больше 30% голосов только в средиземноморском регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег, где от ультраправых баллотировался Тьерри Мариани (Thierry Mariani), в прошлом – член «Республиканцев», ныне – участник скандальной поездки французских парламентариев в Крым и большой поклонник президента России. Мариани набрал 34% голосов против 33% кандидата «Республиканцев» Рено Муселье (Renaud Muselier).

Ультраправые всё же стали вторыми в стране вслед за «Республиканцами»: партия Ле Пен набрала 19% голосов, «Вперёд, Республика!» Макрона – лишь около 10%. Примерно 13% голосов смогла получить партия французских «зелёных», но даже этого результата левоцентристскому экологическому объединению «Европа Экология Зелёные» во главе с Сесиль Дюфло (Cécile Duflot) хватило, чтобы считаться третьей политической силой Франции. Аналитики отмечают, что у экологистов достаточно поддержки для вмешательства будущей весной в борьбу за Елисейский дворец, где основное соперничество развернётся между Макроном и Ле Пен. И президентская партия, и крайне правые считаются главными проигравшими по итогам первого тура региональных выборов. Кто из локальных политиков действительно войдёт в местные органы власти, во многих частях страны определится по итогам второго тура, куда выходят два претендента, набравшие большинство голосов по итогам первого. Второй тур выборов запланирован на 27 июня.