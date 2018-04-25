Место встречи — Вильнюсский университет

7 марта: Слова, которых нет в языке: как их анализируют лингвисты? В лексической системе любого языка можно обнаружить «пустые» клетки: единицы, которых просто нет в этом языке. Как становится известно об этих пустотах – о том, что слова для обозначения тех или иных явлений или объектов действительности могут существовать, но в нашем языке их почему-то нет? Какие приемы для выявления и описания «пустых» элементов языковой системы применяют лингвисты? Какие типы этих единиц выделяются? Обсудить эти вопросы предлагает профессор кафедры Русской филологии Вильнюсского университета доктор гуманитарных наук Алла Лихачева.

21 марта: Влияние Литвы на историю русского языка. Может ли относительно небольшая страна повлиять на языковые и культурные традиции огромного соседа? Каким образом и на что именно? Чтобы ответить на эти вопросы, предлагаем вам совершить увлекательное путешествие в историю балто-славянских отношений на территории Восточной Европы. Особое внимание мы уделим литовскому влиянию на историю русского языка и его последствиям, важным как для русской, так и для украинской и белорусской традиций. Сориентироваться в запутанных историко-языковых процессах поможет Сергей Темчин – профессор, доктор гуманитарных наук, главный научный сотрудник Института литовского языка, академик по классу славистики Академии св. Амвросия Медиоланского (Милан, Италия).

4 апреля: Я ненавижу старых людей? (О некоторых жанрах ненависти в Сети). Современное общество живет в парадоксальной ситуации: оно стареет в демографическом отношении и вместе с тем отличается ростом негативного отношения к пожилым людям, о чем свидетельствуют тексты на самых разных сетевых ресурсах. Это негативное отношение проявляется не только в русскоязычных текстах, но и в текстах на других европейских языках, хотя причины негативного отношения могут различаться в разных культурах. В свою очередь, старшее поколение также отвечает молодым людям неприязнью, которая, таким образом, становится взаимной и выражается в очень экспрессивной форме, прежде, по мнению лектора, не отличавшейся особой частотностью: Я НЕНАВИЖУ. В ходе лекции аффилированный профессор Вильнюсского университета габилитированный доктор гуманитарных наук Элеонора Лассан поделится своими наблюдениями над тем, как язык отражает и одновременно формирует негативное отношение к старости, оказываясь при этом гораздо более милосердным к мужчинам.

25 апреля: Oльга Дубенецкене-Калпокене: фотоальбом. Художница, модель, артистка балета, хореограф, сценограф и педагог Ольга Дубенецкене-Калпокене (1885–1967) родилась в Санкт-Петербурге, а в 1919 г. вместе со своим первым мужем Владимиром Дубенецким эмигрировала в Литву и поселилась в Каунасе. Она сразу стала неотъемлемой частью богемной жизни временной столицы. Одна из самых больших заслуг Дубенецкене-Калпокене – в 1921 г. она основала первую в Литве балетную школу, которой руководила в течение 5 лет, став у истоков литовского профессионального балета. Вильнюсская академия искусств и Центр русской культуры в 2020 г. выпустили альбом фотографий Ольги Дубенецкене-Калпокене, на которых запечатлены ее работы как танцовщицы и как модели. Одним из составителей альбома является Наталья Капоче, лектор кафедры Русской филологии Вильнюсского университета, доктор гуманитарных наук. Во время лекции она расскажет о неординарной личности Ольги Дубенецкене-Калпокене и представит слушателям изданный фотоальбом.

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