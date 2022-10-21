Метаморфозы творчества 

Однако организаторы скрыли другие факты, которые зрителям нашей страны не покажутся столь привлекательными. Эти факты свидетельствуют о том, что в начале войны, когда в 2014 году был аннексирован Крым, г-н Галкин активно поддерживал российский режим и развязанную им войну.

Еще в 2015 году г-н Галкин наглядно продемонстрировал свою позицию: по случаю Дня России, отмечая годовщину аннексии Крыма, он согласился выступить в аннексированном Крыму. Будучи ведущим концерта, он неоднократно повторял, что Крым — это маленькая Россия, при этом поддерживая как режим, правящий Россией, так и военные действия агрессора по захвату чужих территорий.

Чуть более года назад, во время одного из своих выступлений, г-н Галкин оскорбил украинский язык. Решением Министерства культуры Украины к нему были применены санкции: было предложено запретить ему въезд в Украину.

Хочу напомнить, что в настоящее время в России бытует мнение, что украинского языка нет, что это лишь искаженный русский язык. Известный российский режиссер Никита Михалков даже заявил, что украинский язык распространяет агрессию, поэтому такой язык не имеет права на существование. Поэтому очевидно, что насмешка М. Галкина над языком не могла быть случайной.

Организаторы концертов артиста в Литве не предоставили никакой информации о нынешнем мнении Максима Галкина по поводу аннексии Крыма и украинского языка. Неясно, извинился ли он перед украинцами или продолжает поддерживать усилия В.Путина по захвату чужих территорий, в частности, Крымского полуострова.

Поэтому я обращаюсь ко всем, кто способствовал подготовке концертов этого артиста в Литве, и прошу не организовывать концерты М. Галкина в Литве, не сдавать в аренду помещения для его концертов и не продавать билеты на его концерт до тех пор, пока сам М. Галкин не выразит свою четкую позицию по поводу аннексии Крыма и украинского языка. Выступая в Крыму, потом в Литве, а потом, может быть, снова в Крыму, исполнитель, как мне кажется, только высмеивает украинцев и все демократическое сообщество.

Бронисловас Матялис, парламентарий, фракция партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы