Метеорологи в Литве предупреждают о метели, которая может длиться полутора суток

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Представители Литовской гидрометеорологической службы предупреждают, что как минимум до вечера вторника в западной Литве, особенно в юго-западных районах ожидаются обильные снегопады, сильный ветер и метель, а ночью по причине близкой к нулю температуры может образоваться гололед.

Как сообщила BNS в понедельник синоптик службы Эдита Гечайте, активный циклон достигнет южных районов Литвы к вечеру понедельника.

«Уже сегодня местами ожидается обильные снег в южных районах, а в ближайшие сутки мы ожидаем, что ночью, а местами и днем – в восточной части страны, ожидается сильный снег», – сказала Э. Гечайте.