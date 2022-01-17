Механизм COVAX доставил 1 млрд доз COVID-вакцин

Благодаря всемирной инициативе, направленной на обеспечение равного доступа к вакцинам против коронавируса, в страны по всему миру было доставлено миллиард доз COVID-вакцин. Об этом сообщил в Twitter Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI).

«COVAX доставил первый миллиард доз вакцин от COVID-19 в 144 страны и территории по всему миру», — говорится в сообщении.

Инициатива COVAX была запущена в апреле 2020 года. К июлю к глобальному механизму присоединилось более 160 государств.