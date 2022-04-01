Механизмы защиты от нежелательных лиц 

О том, что в ближайшее время в Литву прибудут тысячи специалистов информационных технологий из Беларуси и России, ранее сообщила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Однако прием специалистов и предприятий информационных технологий (ИТ) из России и Беларуси в Литве начнется только тогда, когда будет утвержден перечень предохранителей, который не позволит попасть в страну нежелательным лицам, говорит глава парламентской Рабочей группы по решению проблем рынка труда Юстас Джюгялис.

По его словам, такое решение было принято на состоявшемся в минувший понедельник заседании, на котором обсуждалась инициатива Министерства экономики и инноваций привлечь из этих государств в Литву специалистов и предприятия, работающие в сфере ИТ.

«Мы попросили Министерство экономики и инноваций в сотрудничестве с МИД и Департаментом госбезопасности в течение недели подготовить список или пакет определенных предохранителей, чтобы процесс перевода предприятий или работников ИТ в Литву был безопасным», – сказал Ю. Джюгялис BNS после заседания.

«Без сомнения, Литва заинтересована, чтобы создающие высокую добавленную стоимость люди здесь успешно обосновались, но точно так же важна безопасность, чтобы вместе с переводимыми предприятиями здесь не появились шпионы или подобные деятели», – добавил он.

По словам Ю. Джюгялиса, Министерство экономики и инноваций также предоставило рабочей группе данные о том, что в Литву еще какое-то время назад перебрались предприятия сферы ИТ, не поддерживающие кремлевский и минский режимы.

«Речь идет только о компаниях международного уровня, учредители которых являются демократическими гражданами», – сказал он.

Тем временем советник президента Литвы по национальной безопасности говорит, что многие специалисты по информационным технологиям из России ставят под угрозу национальную безопасность Литвы, потому что российский IT-сектор контролируется спецслужбами.

«Не скрою, раньше разведывательное сообщество нашей страны относилось с большим скептицизмом к стратегическим секторам, действующим в России, сектор информационных технологий — один из них, потому что они контролировались ФСБ — их службой безопасности», — заявил в интервью радиостанции LRT советник президента Кястутис Будрис.

«У нас нет больших иллюзий относительно того, что компании могут свободно работать без контроля своих силовых структур и не выполнять заданий тогда, когда им это необходимо», — добавил К. Будрис.

С другой стороны, по его словам, из-за войны на Украине тысячи IT-специалистов из России и Беларуси, планирующие приехать в Литву в ближайшее время, не должны рассматриваться как возможность восполнить недостающие профессии на рынке страны. К. Будрис подчеркивает, что следует создать условия для инвестиций в Литве со стороны западных компаний, которые сделали капиталовложения в России и прекратили там деятельность.

«Одна из целей санкций — чтобы они оказывали давление на свое политическое руководство, чтобы остановить войну, а не паковать чемоданы на Запад», — добавил советник президента.

Как отметил бывший глава ДГБ Гядиминас Грина, найти инфильтрованного человека исключительно трудно.

«Возможна инфильтрация, особенно в сектор ИТ, который очень уязвим. — Что можно проверить, если приезжает 1000 или 100 человек? Они покажут биографию, которая идеальна, а что скрывается за биографией, кто проверит? Не знаю, какие мощности нужно иметь», — сказал Г. Грина LRT.

Тем временем

Растет число просящих убежище

В марте увеличилось количество граждан Беларуси и России, обратившихся за убежищем в Литве, однако их массового прибытия не зафиксировано, заявил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

По его словам, в январе убежище в Литве попросили восемь граждан Беларуси, в феврале – девять, а в марте – 35.

«Этот рост достаточно значителен, но в абсолютных цифрах это пока не очень много, и мы не можем говорить о массовом прибытии граждан Беларуси и России в Литву», – сказал Р. Любаевас.

«Большинство этих белорусских граждан заявляют, что бегут от режима Лукашенко, от репрессий, а некоторые говорят, что участвуют в оппозиционной деятельности. Таких людей было немало и в прошлом, и в позапрошлом году. Есть и молодые люди, которые заявляют, что бегут от принудительной мобилизации, призыва в армию, потому что не хотят принимать участие в организованной Россией агрессии против Украины», — сказал глава СОГГЛ.

Несколько заявлений о предоставлении убежища поступило от граждан России из Калининградской области РФ.

«Были случаи, когда граждане России просили убежища во время следования транзитного поезда, а также в пунктах пропуска вблизи литовско-белорусской границы», — сказал Р. Любаевас.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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