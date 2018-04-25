Между партиями Литвы распределено 2,7 млн госдотаций

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В четверг Главная избирательная комиссия (ГИК) распределила между партиями дотации за второе полугодие – 2,751 млн. евро.

«С весной разница в том, что одна партия ликвидируется, это «Порядок и справедливость» . (…) По причине того, что одна партия ликвидируется, ассигнования получат восемь партий согласно полученным ими голосам, и одна партия потому, чтобы была учреждена после парламентских выборов (2016 года — BNS)», – заявила на заседании ГИК заведующая Отделом контроля финансированием политических партий и политических кампаний Лина Петронене.

«Это последнее решение по результату выборов 2016 года. Весной (дотации-BNS) будут по результатам выборов этого года», – добавила она.

По данным ГИК, финансовый коэффициент голоса одного избирателя второго полугодия 2020 года, составляет 0,6 евро.

Самая большая дотация досталась партии консерваторов – Союзу отечества — Христианским демократам Литвы. Им выделено около 733,9 тыс. евро. Союзу «крестьян» и «зеленых» Литвы («аграриям») выделена дотация в размере 650,6 тыс. евро, Литовской социал-демократической партии – около 505,5 тыс. евро.

Дотация Либерального движения составит 280,3 тыс. евро, Партии труда – около 203,7 тыс. евро, Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей – 164,4 тыс. евро.

Центристская партия-таутининков получит около 123,1 тыс. евро, партия «Свобода и справедливость» – около 89,5 тыс. евро.

Деньги распределяются между партиями пропорционально голосам, полученным на парламентских выборах , выборах в муниципальные советы и в Европарламент.

Дотацию также получит Литовская социал-демократическая трудовая партия, около 225,8 тыс. евро. Эти средства выделяются по другой статье закона, предусматривающей ассигнования в случае, если зарегистрированная после парламентских выборов новая политическая партия обладает фракцией в сейме.

Дотации выделены по результатам парламентских выборов 2016 года, так, по словам главы ГИК Лауры Матйошайтите, решил Конституционный суд, рассматривавший спор о дотациях за второе полугодие во время выборов.

Дотации переводятся дважды в год – до 15 апреля и 15 ноября каждого года.