Между Пентагоном и минобороны России создана прямая линия связи

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В Пентагоне заявили, что создали прямую линию связи с минобороны России с целью предотвращения различных конфликтов и инцидентов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на американские СМИ, представитель Пентагона заявил, что канал связи между вооруженными силами двух стран, созданный 1 марта, будет осуществляться из штаб-квартиры Европейского командования США в Штутгарте, Германия. По словам официальных лиц, поддержание связи во избежание случайных столкновений между силами имеет решающее значение, чтобы боевые действия не вышли из-под контроля.

Хотя американские вооруженные силы не участвуют в боевых действиях в пределах Украины, американцы и российские военные теперь осуществляют деятельность рядом, вдоль границ Украины. США направили истребители в несколько стран восточного фланга НАТО для патрулирования воздушного пространства в знак солидарности с трансатлантическим альянсом. По словам официальных лиц США, теперь, когда прямая линия связи работает, она может предотвратить столкновение или случайное нападение на самолеты в Восточной Европе.

Такой механизм между двумя странами действует не впервые. Американские и российские военные установили прямой канал связи после того, как Россия вступила в многостороннюю гражданскую войну в Сирии в 2015 году.