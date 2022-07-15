Между Россией и Эстонией назревает конфликт из-за…ряпушки

Лов начался 1 июля, а уже 10 июля он был приостановлен приказом министра сельской жизни Урмас Круузе, т.к. с эстонской стороны уже было выловлено 44,1 тонны или более 90% годовой квоты этого вида рыбы. Согласно Закону о рыболовстве, министр прекращает лов рыбы, когда установленная на год норма выловлена как минимум на 90%.

В Министерстве окружающей среды сообщили ERR, что быстрое исчерпание квоты на ряпушку — обычное явление. «Продолжительность периода лова зависит от погодных условий и размера квоты. У эстонских рыбаков большие возможности быстро выбрать всю квоту», — сказал главный специалист отдела рыбных ресурсов министерства Маргус Салунди.

Еще в прошлом году эстонская квота на ряпушку в Чудском озере составляла 80 тонн, т.е. почти столько же, сколько в этом году пришлось на Эстонию и России вместе взятых.

Однако независимо от размера квоты, профессиональные рыбаки на Чудском озере подозревают, что российская сторона квоту ни во что не ставит, и промысел ряпушки продолжается и после исчерпания установленной нормы.

В компании Kallaste Kalur сообщили ERR, что о ловле ряпушки российскими рыбаками независимо от квоты известно давно и всем.

«Всегда ловили сверх квоты. Это видно из данных таможни — посмотрите, что происходит. Это ежегодная выходка», — сказал исполнительный директор предприятия.

По его словам, после исчерпания эстонской квоты ряпушку продолжают возить через восточную границу на автомобилях. «Ясно, что у нас сейчас продается не эстонская ряпушка», — сказал он.

Однако Салунди отметил, что у министерства нет данных о нарушениях квот российскими рыбаками.

«На заседании эстонско-российской межправительственной комиссии по рыболовству в протоколе согласовано, что стороны будут представлять друг другу данные об уловах. По этим данным у Министерства окружающей

среды нет информации о том, что в России вылавливается ряпушка сверх согласованной квоты», — сказал он.

При этом Салунди признал, что в министерстве не имеют представления о том, как в России осуществляется надзор над рыболовством. «Трудно дать оценку надзору с российской стороны, потому что Департамент окружающей среды Эстонии не осуществляет надзор в водах другого государства», — сказал он.

Однако в Kallaste Kalur утверждают, что об этом известно всем, включая государственные учреждения. «Это проблема, которой никто не хочет заниматься», — сказал глава предприятия.

Ряпушки стало меньше

По совместным данным Эстонии и России, запасы ряпушки сократились, поэтому квота на вылов в этом году также была меньше, чем в предыдущие годы.

По словам Салунди, в настоящее время Эстония не сотрудничает с Россией, однако обменивается с ней данными о вылове рыбы. «И обе стороны по отдельности проведут обычное изучение рыбных ресурсов, согласованное прошлой осенью на заседании комиссии по рыболовству, чтобы согласовать квоты на следующий год», — сказал он.

Однако с годами количество ряпушки в Чудском озере уменьшается.

«Основную часть популяции в озере образовывала генерация 2016 года, численность которой была большой. Последующие генерации были менее многочисленны, поэтому и ресурсы уменьшилось. Численность ряпушки зависит в первую очередь от условий нереста и количества хищных рыб в озере. Зимой 2020 и 2021 годов на Чудском озере не было такого ледяного покрова, который обеспечил бы хорошие условия для нереста ряпушки», — пояснил Салунди.

По его словам, размер квоты на следующий год определится, когда ученые проведут осенью пробный лов и выяснится реальная ситуация.