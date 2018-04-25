Между жизнью и смертью

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Почему американская подушка безопасности надувается быстрее европейской и когда она точно не раскроется? В каких случаях она способна убить, а в каких спасти? Чем опасен газ, которым она наполняется, и вообще, чем «эйрбэг» выстреливает водителю в лицо и какие от этого могут быть травмы? Все мы знаем, что с подушкой безопасности хорошо, по крайне мере лучше, чем без нее. Но не все знают, как она устроена и на что на самом деле способна.

Airbag — спаситель…

По данным американской Администрации по дорожной безопасности (NHTSA) за все время применения с 1987 по 2017 год подушки безопасности спасли 50 457 человек. Специалисты рассчитали, что при условии пристегнутого ремня безопасности фронтальные «эйрбэги» сокращают риск смерти в ДТП на 11%.

…но не панацея

Во время фронтального столкновения на скорости 50 км/ч человек весом 75 килограмм давит на ремень безопасности с усилием в три тонны. Пристегнутый ремень сдерживает движущееся по инерции тело, благодаря чему гасится большая часть кинетической энергии. Оптимальное расстояние между человеком и местом, откуда вылетает подушка безопасности, — 25 сантиметров. Непристегнутый пассажир, даже уперевшись руками и ногами, может выдержать усилие только 300−400 килограмм. При ударе он «летит» навстречу еще не раскрывшемуся «эйрбэгу», стремительно сокращая безопасную дистанцию до устройства. В свою очередь, не до конца раскрытая подушка безопасности выстреливает ему в голову со скоростью 200−300 км/ч. По данным Американского института изучения дорожной смертности, полученные при таком столкновении травмы в 93% случаев смертельны. Мораль — всегда пристегиваться.

Airbag может смертельно напугать…

В 1970-х годах было зафиксировано несколько необычных случаев смерти от подушки безопасности. Сила удара почти во всех ДТП была небольшой, однако у водителей произошел сердечный приступ, предположительно, из-за хлопка во время раскрытия подушки, громкость которого порой достигает 140 дБ.

…и оглушить

Объем подушки водителя составляет в среднем 50 литров, пассажира — до 130 литров. А теперь представьте, что небольшой объем салона автомобиля за доли секунды уменьшается на две сотни литров — это какая нагрузка на барабанные перепонки! По этой причине у наиболее больших фронтальных подушек безопасности разное время срабатывания — пассажирская выстреливает в среднем на 15 миллисекунд позже.

Подушка не раскроется случайно

Вопреки кинематографу, активировать подушку безопасности не так уж и просто. Для ее раскрытия необходимо соблюсти сразу несколько условий. Во‑первых, на большинстве современных автомобилей подушка не активируется, если не пристегнут ремень безопасности. Во‑вторых, если говорить про фронтальные подушки, то удар должен быть под прямым углом +/-10 градусов от поперечной оси автомобиля. В противном случае голова может попасть не в центр «эйрбэга» и потом не вернуться точно в подголовник, что повлечет за собой фатальные травмы. В-третьих, датчики срабатывают только при значительном ускорении, как правило, это 15g. Такие показатели невозможно достичь при заносе или резком торможении и уж тем более при случайном ударе мячом или другим предметом.

Для европейцев подушки безопасности надуваются медленнее

Среднестатистический европеец меньше американца, вдобавок последние частенько пренебрегают ремнем безопасности. Как результат — европейские подушки раскрываются со скоростью примерно 200 км/ч, а их американские аналоги на 100 км/ч быстрее. Таким образом, европейские «эйрбэги» представляют собой меньшую угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Стреляет, но не убивает

Устройство подушки безопасности напоминает ружье. Запал, который состоит из электрического сердечника, обернутого горючим материалом, активируется импульсом тока от 1 до 3 ампер менее чем за 2 миллисекунды. Нагретый сердечник воспламеняет горючий материал, который запускает газогенератор. В устройстве предварительного натяжения ремня безопасности этот газ используется для приведения в действие поршня, который устраняет провисание ремня безопасности. В подушке механизм используется для воспламенения твердого топлива внутри надувного устройства подушки безопасности. Инертный газ надувает подушку примерно за 20−30 миллисекунд. Решение о срабатывании в блоке управления принимается в течение 15−30 миллисекунд после удара, а подушки безопасности водителя и пассажира полностью надуваются в течение примерно 60−80 миллисекунд после первого столкновения.

В составе пиропатрона яд

Как правило, системы подушек безопасности содержат смесь азида натрия, нитрата калия и диоксида кремния. Типичная подушка безопасности водителя содержит приблизительно 50−80 грамм азида натрия, а подушка безопасности на стороне пассажира — около 250 грамм. При сгорании выделяется большой объем безвредного азота, который и наполняет легкую нейлоновую подушку с калиброванными отверстиями. В развернутом состоянии подушка находится менее секунды, так как азот выходит через отверстия в салон. Это нужно для того, чтобы подушка не задушила пострадавшего. Кстати, белое облако, которое образуется во время срабатывания подушек, — это вовсе не газ от пиропатрона. Это тальк, которым обильно присыпают нейлоновую подушку, чтоб та не свалялась и открылась как надо.