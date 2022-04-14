Международная общественность поддерживает трибунал по агрессии РФ – Науседа

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Международное сообщество поддерживает создание специального трибунала для обеспечения уголовной ответственности руководителей России и Беларуси за военную агрессию в Украине, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Поддержка, несомненно, есть», — заявил глава государства журналистам в четверг.

Он не уточнил, когда такой трибунал может быть создан.

«Очень важно собрать доказательства и информацию, которые не оставляли бы ни малейшего сомнения в том, кто здесь преступник, какие доказательства этого существуют», — сказал Науседа.

Он подчеркнул, что в будущем сделать это будет сложнее, так как силы Кремля меняют способ действий и «уже не оставляют за собой определенные следы, которые были оставлены в Бородянке, в Буче».

Украина в конце прошлой недели сообщила, что на данный момент в Буче и ее окрестностях обнаружено более 1,2 тыс. человеческих тел, большинство из них были зверски убиты.

Ранее в четверг президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что поддерживает инициативу создания специального трибунала.

В начале марта министр юстиции Эвелина Добровольская написала официальное письмо о создании трибунала комиссару по вопросам юстиции Европейской Комиссии Дидье Рейндерсу и министрам юстиции государств-членов Европейского Союза.

Международный Уголовный суд уже занимается расследованием военных преступлений и преступлений против человечности. Однако, по словам литовского министра, остается вопрос об уголовной ответственности за международное преступление агрессии, который мог бы решить специальный трибунал, созданный для этой цели.

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