Международные поездки с CityBee

Компания каршеринга CityBee предоставляет возможность оставить взятый напрокат в одной стране автомобиль оставить в другой стране без дополнительной платы, пишет деловая газета Verslo žinios.
По словам главы платформы CityBee Лукаса Илы, теперь на автомобилях компании можно будет ездить, например, из Риги в Вильнюс.
В Латвии CityBee предлагает около 200 автомобилей.
В будущем планируется, что ездить из страны в страну на автомобилях CityBee можно будет и в Эстонии, и в Польше, когда там появятся легковые автомобили компании.
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