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Транспорт,Туризм

Международные поездки с CityBee

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Компания каршеринга CityBee предоставляет возможность оставить взятый напрокат в одной стране автомобиль оставить в другой стране без дополнительной платы, пишет деловая газета Verslo žinios.

По словам главы платформы CityBee Лукаса Илы, теперь на автомобилях компании можно будет ездить, например, из Риги в Вильнюс.

В Латвии CityBee предлагает около 200 автомобилей.

В будущем планируется, что ездить из страны в страну на автомобилях CityBee можно будет и в Эстонии, и в Польше, когда там появятся легковые автомобили компании.

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BNS
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