Международный фестиваль моноспектаклей «Атспиндис» приглашает в Висагинас

9 октября

XIV Международный фестиваль моноспектаклей «Атспиндис» откроется 9 октября в 18 часов в зале «Драугисте» авторским спектаклем Георгия Иобадзе «Я, Бабушка, Илико и Илларион» по одноименному культовому роману Н. Думбадзе.

Это спектакль, который с неизменным аншлагом идет на Малой сцене театра Наций (Москва) — одного из самых успешных театров России, которым руководит Евгений Миронов, а также в популярном Театре на Юго-Западе (Москва). Режиссёр, автор сценария, хореограф и исполнитель этого спектакля — Георгий Иобадзе, знакомый литовскому зрителю по фильму Алексея Федорченко «Ангелы революции».

В спектакле на сцене нет ничего, что могло бы помочь актеру, разве что папаха, превращающаяся периодически в верного пса Мураду. Главными же средствами становится танец, жест, взгляд, интонация.

Каждому персонажу присущ свой ритм, своя улыбка, свой говорок. После этого спектакля вам будет всё равно, какая за окном погода. Потому что солнца, тепла и света хватит надолго и на всех.

На сцене оживают не только персонажи книги, оживают все голоса, звуки, мелодии! «Я, бабушка, Илико и Илларион» – спектакль, на котором смеёшься и плачешь, порой одновременно. Но это те слёзы и грусть, когда не больно, а светло. Спектакль в 2019 г. получил Гран-при на фестивалях: «Albamono» (Албания, Корча), «Sankryža» (Друскининкай).

В этот же день в 20.00 в том же зале свой авторский спектакль «История божьего человека» представит известнейший литовский музыкант, перкусист Акадий Готесман. «Путь рыцаря, одержимого идеей встречи Вечной Женственности и Вечной Мужественности, человеческих глаз и вечной музыки, глубокой поэзии и театра»,- таким видит свой спектакль автор.

10 октября

10 октября в 10 и 12 часов в зале «Драугисте» любимица висагинцев Бируте Мар и оркестр „Тримитас“ представят познавательную сказку для всей семьи „Город Тримитаса“.

Следующим спектаклем этого дня станет спектакль известной кубинской актрисы Монси Дуани «Слезы падают беззвучно», который пройдет на испанском языке с синопсисом на русском и литовском языке. Это подарок фестиваля городу, вход бесплатный.

В спектакле Монсе Дуанти воплощает образ мулатки Осирис и легендарной певицы Лупе. Осирис — мулатка родом из Сан-Педрито, из Восточной провинции Сантьяго дэ Куба, сбежавшая от изнурительной жары и нестерпимой бедности в Литву с Александром Петровичем и вовсе не из любви к нему.

В 19.00 этого же дня в кинозале «Драугисте» Валерия Лиходей представит спектакль «Проводница», по мотивам рассказов Анетты Пент «Проводница», «Госпожа Менг Во и принципы красоты».

Героиня спектакля — актриса, которой пришлось стать проводницей. Но ничто не может заставить ее перестать быть истинной актрисой, которая продолжает наблюдать за пассажирами, представлять себе их судьбы и соотносить свои размышления и наблюдения с собственной судьбой. И сочинять свой никому не видимый внутренний спектакль-исповедь. Проводница поезда, который едет мимо Альпийских гор, сопровождает нас в мир других людей. Или, может быть, помогает вернуться к самим себе?

В 20.30 в зале «Драугисте» Жанна Хрулева из Владимира представит спектакль «Любовь во время холеры» по роману Г. Гарсия Маркеса.

История любви героев началась, когда ей было 15, ему 18. И конечно же, их увлек и закружил ураган чувств. Но на пути любви возникли препятствия, которые разлучили влюбленных на долго. Она вышла замуж за знаменитого доктора, родила детей, стала хозяйкой большого дома.

Он остался холостяком. И продолжал любить по-настоящему только ее одну. Только спустя полвека, после того как она осталась вдовой, влюбленный из юности снова появился в ее жизни.

11 октября

11 октября марафон моноспектаклей начнется в 17.30 в зале «Драугисте» новой работой Бируте Мар „Будда на чердаке“ по роману Д. Оцуки.

Ее спектакль удивляет, ошеломляет, потрясает до слез. В его основе — удивительная история японских невест, приплывших в Америку к своим женихам, которых они видели лишь на фотографиях (а фотографии далеко не всегда являлись подлинными).

Они создавали семьи (как бы многим из них не было тяжело) и оставались жить в чужой для них стране. А в одно утро, после событий в Перл Харбор, все рухнуло окончательно.. Все японцы просто исчезли из Америки как туман, словно их никогда там и не было.

Бируте будет петь на японском языке и танцевать. Надо отметить, что она изучала традиционный Nihon Buyo танец и Noh театр в Токио, а также по своим японским заметкам написала и издала книгу «Кокоро».

В 19.00 в кинозале Нора Бадалян из Армении представит спектакль Лота Векеманса „Их сестра“. Она — дочь Эдипа. О ней говорят только — Его дочь, Их сестра. Её имя существовало только в связи с её родными. Так её и запомнили — сестра без Поступков. Её жизнь сплетена из жизней её родных. Любовь и сострадание — самое большое её оправдание.

В 20.00 в фойе «Драугисте» известный белорусский артист, создатель ансамбля „Троица“ Иван Кирчук представит спектакль „Дорожка моя“, созданный по белорусскому фольклору.

„Дорожка моя“ — это путь человека от рождения до перехода в мир иной. В спектакле можно будет услышать более 40 народных песен, фрагменты древних заговоров, которые прозвучат на интуитивном представлении того, как их могли исполнить наши далекие предки в ритуалах.

Все пение — в сопровождении народных инструментов: окарины, дудочки, жалейки, лиры. Также прозвучат инструменты из других стран мира.

В 21.30 в кинозале полюбившаяся висагинцам в прошлом году актриса из Израиля Анна Гланц-Маргулис представит свою премьеру „И обнимет меня нездешнее чудо“ по мотивам произведений Беллы и Марка Шагал.

Они влюбились в одно мгновенье, и их любовь длилась несколько десятилетий, а духовная связь не прервалась и после ухода Беллы в мир иной. Белла Розенфельд – главная женщина в жизни гениального Марка Шагала. Она была его Музой, возлюбленной, женой, другом… Белла смотрит на нас с его полотен, он говорит с ней в своих стихах, рассказывает о ней в воспоминаниях.

В 23.00 в фойе «Драугисте» Всеволод Чубенко представит также премьерный спектакль „Аристократы духа”, созданного по poману М. Веллера „Бомж“.

Спектакль сделан в стиле «кабаре». Приятным сюрпризом для зрителей станет прекрасное исполнение Всеволодом Чубенко песен Алексея Паперного.

12 октября

12 октября в 15.00 в кинозале зрители смогут встретится с латышским актером Андрисом Булисом, которого многие помнят по прекрасному спектаклю „Полет“. На сей раз он приедет со спектаклем „Фейсбук. Live“.

Молодой человек опубликовал свой статус в Фейсбуке. И с этого момента у него началась новая жизнь – в виртуальном пространстве. Насколько мы зависим от социальных сетей, как наличие или отсутствие «лайков» управляют нашим настроением, сколько времени мы проводим в виртуальном пространстве?

Эти вопросы с каждым днем становятся все актуальнее. Наша жизнь уже никогда не будет прежней, потому что мы живем в эпоху соцсетей. Когда реальная встреча заменяется общением на уровне: «Привет, как дела? – Ок.» – «Лайк!», «Смайл». Поговорили…

На протяжении всего спектакля зрители успеют и откровенно посмеяться и поплакать. Почти два часа актер, что называется, держит зал: режиссерские ходы все время подогревают зрительский интерес — что же там дальше?

А дальше – после легкого и комедийного начала, актер уводит зрителя в глубочайшую философскую плоскость. И начинается разговор о том, что останется в жизни после нас.

В 17.00 в зале «Драугисте» уникальная актриса, создательница и единственная исполнительница единственного в мире Театра пяток Вероника Гонзалес несколько лет тому назад выступала на нашем фестивале и была восторженно принята.

Пропустить этот спектакль просто невозможно. Это феерия изобретательности и мастерства, когда один человек на сцене исполняет роли одновременно до 10 персонажей. Это яркое и запоминающееся зрелище, спектакль для всей семьи.

В 18.00 в кинозале Павел Ходжаев из Бобруйска представит спектакль „Фестиваль тишины“ по пьесе Дианы Балыко. Перед зрителем пройдёт кусочек жизни Ночного Ника – ди-джея на радио в программе «Неспящий город». Он говорит о том, что это его последняя ночь в качестве Ночного Ника. «Это было прекрасное время. И вы снова услышите меня. Только я уже буду не Ночным, а Утренним или Вечерним Ником.

Ник прощается со слушателями, и попадает на Фестиваль тишины, где понимает, что просто боится тишины, потому что она заставляет думать.

Этот спектакль понятен и близок каждому, ведь все мы хотим понять, зачем живём, чем заниматься в жизни и как не ошибиться и не пройти мимо своего предназначения.

И в заключении фестиваля в 19.00 в зале «Драугисте» звезда Юлия Рутберг в спектакле «Кабаре «Бродячая собака».

«Когда я увидела фильм «Кабаре», то просто с ума сошла. Я давно мечтала играть в этом жанре, потому что это сплав музыки, слова, пластики, актерской игры. При этом разговор идет на вечные темы и о гениальных людях.

В репертуарном театре всегда есть некая четвертая стена. Не важно, играете вы Шекспира или Чехова, зритель остается в роли наблюдателя. В «Кабаре», четвертая стена отсутствует. Так что то, что сделали мы, принципиально иное: в этом спектакле основным партнером артиста является именно публика. Я пою, танцую, читаю стихи, рассказываю истории…

Многие зрители говорят, что у них складывается ощущение, будто я поговорила с каждым из них… Поэтому вы, уважаемые зрители, будете не только созерцателями, но и участниками спектакля. Давайте на пару часов попробуем вынырнуть из суеты, отвлечься от нашего безумного, безумного мира и предадимся роскоши. Роскоши человеческого общения», — Ю. Рутберг

Билеты продаются в кассе зала «Драугисте» ВЦК

Цена билетов — от 5 до 20 евро.

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