Международный союз автомобильного транспорта обратился с просьбой к Минску

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

Международный союз автомобильного транспорта(IRU) просит Минск отменить дискриминирующее литовских перевозчиков решение о предназначенных для слежения навигационных пломбах, сообщила Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.

IRU обратился в Министерство транспорта и коммуникаций и Государственный таможенный комитет Беларуси, а вскоре намерен обратиться к председателю правления Евразийской экономической комиссии с просьбой решить эту проблему, сообщает BNS.

По словам генерального секретаря IRU Умберто де Претто, международное сообщество очень обеспокоено обязанностью использовать навигационные пломбы в отношении перевозчиков, которые ездят исключительно из Литвы в Беларусь.