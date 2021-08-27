Международный союз автомобильного транспорта обратился с просьбой к Минску

Международный союз автомобильного транспорта(IRU) просит Минск отменить дискриминирующее литовских перевозчиков решение о предназначенных для слежения навигационных пломбах, сообщила Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.
IRU обратился в Министерство транспорта и коммуникаций и Государственный таможенный комитет Беларуси, а вскоре намерен обратиться к председателю правления Евразийской экономической комиссии с просьбой решить эту проблему, сообщает BNS.
По словам генерального секретаря IRU Умберто де Претто, международное сообщество очень обеспокоено обязанностью использовать навигационные пломбы в отношении перевозчиков, которые ездят исключительно из Литвы в Беларусь.
«Таким образом искусственно создается дискриминация между разными видами транспорта, а это нечестное поведение с транспортными операторами», – сказал для пресс-релиза У. де Претто.
С 30 августа на границе на транспортные средства будет устанавливаться навигационное оборудование – специальные пломбы, которые позволят белорусской правоохране наблюдать за маршрутом грузовых автомобилей на белорусской территории до достижения грузами места назначения.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ