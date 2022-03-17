Международный суд в Гааге призвал Россию немедленно прекратить войну на Украине

Речь идет об обеспечительных мерах, которые, по мнению суда, необходимо принять в данном случае.

Рассмотрение дела о «геноциде» инициировала Украина после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля, чтобы опровергнуть надуманную причину Москвы для вторжения. Тогда в Кремле заявили о наличии якобы «актов геноцида» в Донецкой и Луганской областях. Таким образом, Украина оспорила основания РФ для войны.

На решение Международного суда в Гааге уже отреагировал президент Владимир Зеленский

«Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию», — написал глава государства в Twitter.

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