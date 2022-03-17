Международный суд в Гааге призвал Россию немедленно прекратить войну на Украине

Международный суд ООН в среду призвал Россию остановить спецоперацию на Украине.
«РФ должна немедленно остановить военную операцию, которую она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины», — говорится в пресс-релизе суда.
«Обе стороны должны воздержаться от любых действий, усугубляющих или продлевающих конфликт, или препятствующих его решению», — сообщается в пресс-релизе.
Речь идет об обеспечительных мерах, которые, по мнению суда, необходимо принять в данном случае.
Рассмотрение дела о «геноциде» инициировала Украина после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля, чтобы опровергнуть надуманную причину Москвы для вторжения. Тогда в Кремле заявили о наличии якобы «актов геноцида» в Донецкой и Луганской областях. Таким образом, Украина оспорила основания РФ для войны.
На решение Международного суда в Гааге уже отреагировал президент Владимир Зеленский
«Украина одержала полную победу по делу против России в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию», — написал глава государства в Twitter.unian.net