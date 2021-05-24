МИД Беларуси прокомментировал реакцию западных стран на ситуацию с рейсом Ryanair

«Нет никаких сомнений, что действия наших компетентных властей также полностью соответствовали установленным международным правилам, — продолжил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства. -Белорусская сторона всегда ответственно подходила и подходит к их соблюдению. Это признается и соответствующими регуляторами в авиационной сфере. Более того, уверен, что в данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации».

По его словам, на этом фоне, конечно, поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. «Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях», — обратил внимание Анатолий Глаз.

«Мы все же призываем тех, кто поддался этой порочной практике, помнить о правилах и безопасности пассажиров, все спокойно проанализировать, дождаться заключений компетентных экспертов. Ведь только на этом основании можно делать хотя бы какие-то заслуживающие внимания выводы», — подчеркнул официальный представитель белорусского Министерства иностранных дел.