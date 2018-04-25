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МИД Литвы не рекомендует поездки в Италию в связи с риском коронавируса

Фото pixabay.com

В воскресенье литовское Министерство иностранных дел опубликовало рекомендацию не ездить в Италию в связи с риском нового коронавируса.  

«Не рекомендуется ездить в страну»,  – сообщается на интернет-сайте министерства.

Правительство Италии в воскресенье объявило зоной карантина весь регион Ломбардии и 14 провинций северной и центральной Италии, в эту зону входят Милан и Венеция. 

Министерство предлагает гражданам Литвы, находящимся в зоне карантина, покинуть ее. Поскольку авиакомпании отзывают прямые рейсы из Италии в Литву, рекомендуется искать полеты через другие страны. 

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Министерство также просит граждан Литвы, которые постоянно живут или временно находятся в зоне карантина указать свои контактные данные посольству по электронной почте kons.it@urm.lt.

В воскресение венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила, что останавливает рейсы из Вильнюса в Милан по причине объявленного в Ломбардии карантина. Другая бюджетная авиакомпания Ryanair сообщила через свою пресс-службу  BNS, что «соблюдает правила, опубликованные правительством Италии и Всемирной организации здравоохранения», однако конкретной информации о рейсах из Литвы не предоставила.  

В зоне карантина запрещается въезд и выезд с территории без уважительных неотложных причин, однако иностранные граждане могут покинуть зону карантина и уехать домой. 

Кроме того, борясь с распространением вируса, Италия также закрыла на всей своей территории школы, музеи, кинотеатры, ночные клубы, казино и прочие развлекательные учреждения. 

По предварительным данным Министерства здравоохранения Италии на вечер 8 марта, в Италии от коронавируса COVID-19 скончались 366 человек. Всего в стране было выявлено 7375 случаев заражения, на 8 марта 6387 человек оставались позитивными.

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