МИД Литвы не рекомендует поездки в Италию в связи с риском коронавируса

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В воскресенье литовское Министерство иностранных дел опубликовало рекомендацию не ездить в Италию в связи с риском нового коронавируса.

«Не рекомендуется ездить в страну», – сообщается на интернет-сайте министерства.

Правительство Италии в воскресенье объявило зоной карантина весь регион Ломбардии и 14 провинций северной и центральной Италии, в эту зону входят Милан и Венеция.

Министерство предлагает гражданам Литвы, находящимся в зоне карантина, покинуть ее. Поскольку авиакомпании отзывают прямые рейсы из Италии в Литву, рекомендуется искать полеты через другие страны.