МИД Литвы обеспокоен ситуацией в Грузии

Министерство иностранных дел Литвы выразило беспокойство в связи со сложившейся в последнее время политической ситуацией в Грузии.
Как говорится в сообщении МИД, решение парламента лишить депутатской неприкосновенности лидера партии «Единое Национальное Движение» Ника Мелию и возможный арест политика «сокращают возможности диалога между правящей партией и оппозицией, поднимает вопросы о селективности правосудия и верховенстве права в стране».
«Мы призываем наших партнеров в Грузии отступить о красных линий и воспользоваться поводом для деэскалации ситуации, а также искать решения по нормализации положения и возвращению к конструктивному диалогу», – цитируются в пресс-релизе слова министра иностранных дел Литвы Гарбриэлюса Ландсбергиса.
В этом заявлением власти и оппозиция Грузии призываются «отказаться от действий, ведущих в дальнейший тупик и к возможной использовании силы против граждан, а также раскалывающих общество».
В заявлении говорится, что дальнейшая эскалация ситуации лишь навредит будущим перспективам страны, а Сакартвело требуются ведомства, способные принимать решения, соответствующие интересам людей, как в связи с вызовами последнего времени, так и по поводу реформ в рамках соглашения об ассоциативном членстве Грузии и Евросоюза.
В четверг премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что уходит в отставку в связи с планами реализации судебного решения о задержании и лидера «Единого Национального Движения» Ника Мелии. По его словам, это создает риск эскалации политического кризиса в Грузии.
Накануне Тбилисский городской суд удовлетворил просьбу прокуратуры заменить Н. Мелию меру пресечения с залога на арест. Ранее его обязали постоянно носить электронный браслет. Его обвиняют в организации беспорядков 20 июня 2019 года, когда сотни радикально настроенных оппозиционеров пытались ворваться в парламенте.
В октябре прошлого года Н. Мелия вновь был избран в парламент. На одном из митингов оппозиции 1 ноября он публично снял электронный браслет и запустил его в толпу. В связи с этими действиями суд пересмотрел прежнее решение, повысил залог, но лидер оппозиции не выполнил это решение суда.