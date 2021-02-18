МИД Литвы обеспокоен ситуацией в Грузии

В заявлении говорится, что дальнейшая эскалация ситуации лишь навредит будущим перспективам страны, а Сакартвело требуются ведомства, способные принимать решения, соответствующие интересам людей, как в связи с вызовами последнего времени, так и по поводу реформ в рамках соглашения об ассоциативном членстве Грузии и Евросоюза.

В четверг премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что уходит в отставку в связи с планами реализации судебного решения о задержании и лидера «Единого Национального Движения» Ника Мелии. По его словам, это создает риск эскалации политического кризиса в Грузии.

Накануне Тбилисский городской суд удовлетворил просьбу прокуратуры заменить Н. Мелию меру пресечения с залога на арест. Ранее его обязали постоянно носить электронный браслет. Его обвиняют в организации беспорядков 20 июня 2019 года, когда сотни радикально настроенных оппозиционеров пытались ворваться в парламенте.

В октябре прошлого года Н. Мелия вновь был избран в парламент. На одном из митингов оппозиции 1 ноября он публично снял электронный браслет и запустил его в толпу. В связи с этими действиями суд пересмотрел прежнее решение, повысил залог, но лидер оппозиции не выполнил это решение суда.