МИД Литвы планирует капитальный ремонт зданий за 9,5 млн евро

Министерство иностранных дел Литвы в 2022 году планирует провести капитальный ремонт зданий.
Средства на ремонт административных зданий, находящихся в Вильнюсе, на ул. Тумо-Вайжганто, планируется выделить после продажи участка, принадлежащего посольству Литвы в Берлине.
Посольство Литовской Республики в Берлине сообщило, что 19 ноября начинается аукцион продажи земельного участка и постройки (ограждение), принадлежащих посольству.
Место проведения аукциона — Посольство Литовской Республики в Германии (Charitestrasse 9, 10117 Berlynas). Начало в 11:00 часов.
«Реконструкцию планируется начать, когда завершится процедура публичных закупок работ подряда. Согласно упомянутому правительственному постановлению, для этого намечается выделить до 9,509 млн евро», – сообщило BNS министерство.
В представленных правительству планах отмечается, что реконструкцию планируется провести в 2022 году.de.mfa.lt
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