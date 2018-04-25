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МИД Литвы планирует капитальный ремонт зданий за 9,5 млн евро

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

Министерство иностранных дел Литвы в 2022 году планирует провести капитальный ремонт зданий. 

Средства на ремонт административных зданий, находящихся в Вильнюсе, на ул. Тумо-Вайжганто, планируется выделить после продажи участка, принадлежащего посольству Литвы в Берлине. 

Фото посольства Литвы в Германии

Посольство Литовской Республики в Берлине сообщило, что 19 ноября начинается аукцион продажи земельного участка и постройки (ограждение), принадлежащих посольству.

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Место проведения аукциона — Посольство Литовской Республики в Германии (Charitestrasse 9, 10117 Berlynas). Начало в 11:00 часов.

«Реконструкцию планируется начать, когда завершится процедура публичных закупок работ подряда. Согласно упомянутому правительственному постановлению, для этого намечается выделить до 9,509 млн евро», – сообщило BNS министерство.

В представленных правительству планах отмечается, что реконструкцию планируется провести в 2022 году. 

de.mfa.lt

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