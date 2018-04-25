МИД Литвы планирует капитальный ремонт зданий за 9,5 млн евро

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

Министерство иностранных дел Литвы в 2022 году планирует провести капитальный ремонт зданий.

Средства на ремонт административных зданий, находящихся в Вильнюсе, на ул. Тумо-Вайжганто, планируется выделить после продажи участка, принадлежащего посольству Литвы в Берлине.

Фото посольства Литвы в Германии

Посольство Литовской Республики в Берлине сообщило, что 19 ноября начинается аукцион продажи земельного участка и постройки (ограждение), принадлежащих посольству.