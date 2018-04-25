МИД Литвы приветствует грузин, голосовавших на выборах, но обращает внимание на нарушения

Все оппозиционные партии считают состоявшиеся 31 октября выборы сфальсифицированными и организуют массовые протесты, призывая повторить всеобщее голосование.

«Согласно оценкам международных наблюдателей, в избирательном процессе были недостатки и нарушения, которые мы призываем рассмотреть. Это важно не только для того, чтобы развеять сомнения в этих выборах, но и для обеспечения прозрачности избирательного процесса в будущем», – оценило ситуацию литовское внешнеполитическое ведомство.

В нем также говорится, что «открытый и прозрачный диалог является важным для поиска конструктивных решений, взаимодоверия и работы политиков в парламенте».

«Парламент является основным органом принятия решений и политических дискуссий любого демократического государства, поэтому мы надеемся на эффективно работающий парламент и правительство, способные принимать решения, отвечающие интересам людей, как в связи с вызовами последнего времени, так и по реформам, в свете реализации Ассоциативного соглашения между Грузией и ЕС», – говорится в заявлении.

Парламент Грузии/ Автор: Общественное достояние, Ссылка

В нем также отмечается, что Литва «не сомневается в будущем свободной, независимой и демократической Грузии». «Мы продолжаем тесное сотрудничество с Грузией и останемся последовательными сторонниками избранного Грузией пути в ЕС и НАТО», – отметило министерство.